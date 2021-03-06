嬌生疫苗開打 CVS預約增百店

距離新州發現首例新冠確診將滿一年，州長墨菲5日見證居民接種首劑嬌生疫苗。(取自州長推特)

新州 5日報告3347例新增新冠確診，單日35人染疫死亡，部分地區染疫風險從中等調至高。全州多個接種站開始為民眾接種嬌生 (J&J)疫苗 ，CVS藥房新增100家門店接受預約，醫療機構CHEMED則計畫為老年人提供無需預約的疫苗接種。

州長墨菲與嬌生集團首席執行官高爾斯基(Alex Gorsky)，5日在友聯市(Union City)見證居民接種首劑嬌生疫苗。墨菲稱此為與新冠疫情戰鬥中的重要一天。截止周五上午，新州共為233萬人次接種疫苗，約為人口的8%，全美平均7.9%。其中包括150萬首劑和78萬8000第二劑。來自嬌生的單劑量疫苗，預計將大幅加快新州疫苗的接種速度。

州衛生廳表示，本周收到7萬劑首批嬌生疫苗後，供應將暫時停止兩周，並未說明原因。目前新州每周約收到10萬劑輝瑞及莫德納疫苗，雖然持續增加，但要達到州長7月前七成成年居民完成接種的目標，每周需47萬劑。墨菲估計4月初供應量能跟上需求。

由於疫苗供給增加，CVS藥房宣布新增100家新州門店接受預約，但截止發稿已全部預約滿。預約和查詢可上網：https://www.cvs.com/。

目前新州老年人預約疫苗常遭遇阻礙，上網、登錄、輸入資訊以及應對可能彈出的錯誤框，讓人感到沮喪。CHEMED疫苗中心正計畫在BlueClaws的FirstEnergy Park停車場，為老年人進行無需預約的疫苗接種。該機構將在老年社區分發紙質預約單，獲得預約單的老年人即可前往接種。該機構負責人暫未回覆媒體詢問。

新州北部和東部地區染疫風險調回至高，包括摩利斯(Morris)、薩賽克士(Sussex)、華倫(Warren)和百賽克(Passaic)。新州過去七天平均單日新增病例2887，比一周前增加12%。