費城大眾運輸新計畫 解決族裔不公

SEPTA提出多項構想，盼獲聯邦資助。(臉書官網)

費城 市長肯尼日前與賓州東南捷運(SEPTA)總經理Leslie Richards共同宣布，至2045年的公共運輸構想，包含延長地鐵 線，每15分鐘一班的兩節車廂區域火車，火車、地鐵、新州火車、PATCO一卡通，以及低收入 車票等。也將處理包含族裔不公、電車系統老舊等問題。相關計畫將與其他城市競爭聯邦新冠疫後刺激經濟復甦撥款。

WHYY報導，該計畫指費城少數族裔社區居民通勤時間，每天平均比白人多12分鐘，如同額外加班，低收入群體也要負擔較多的轉車成本。SEPTA去年提出車資調整計畫，包括轉車一次免費、12歲以下搭車免費、三天折扣票等，提升可負擔性。新計畫更進一步擬讓低收入者享老人折扣，但需要聯邦或由州樂透銷售收入撥款。

費城乘客聯盟(Philly Transit Riders Union)長期呼籲區域火車調降票價，並指若有低收入折扣應簡化程序，比如憑糧食卡購票等。目前費城地鐵全線約70%車站為無障礙空間，電車系統更低，市議會希望能提早達標。

新計畫也將修改公車路線、公車專用紅綠燈等，跟上西費城開發的腳步，而不影響市中心的交通。區域火車也需增加班次，跟上都會生活腳步。官員指，這並不只是方便郊區居民進城，而是已有40%居民在市區外工作。