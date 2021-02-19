費城免預約打疫苗 中午起跑 限24小時

(美聯社)

由於新冠疫苗施打存在區域、族裔不公現象，非洲裔醫生新冠聯盟(Black Doctors COVID-19 Consortium)宣布將於費城 進行首次24小時免預約、先到先打活動，從今天中午12時到周六中午12時，地點在天普 大學運動館(Temple University Liacouras Center)。

須符合目前已開放的1B優先群體資格，並住在下列郵遞區號者：19131, 19151, 19139, 19104, 19143, 19142, 19153, 19145, 19146, 19123, 19121, 19132, 19140, 19144, 19119, 19138, 19126, 19141, 19150, 19124。

請攜帶身份證件及水電瓦斯帳單 ，確認住址。費城1B優先群體包含：75歲以上老人、第一線警消、有高危病史者、食物準備及運送、大眾運輸、教育、日托人員、民生必需物資製造業、大型零售地點人員等。網址：https://www.phila.gov/media/20210216113609/Schedule-and-definitions-of-priority-populations-02.16.21.pdf。