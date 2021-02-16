配戴隨身攝影機 費城警察要求薪資加給

費城警察工會要求隨身攝影機加給。(美聯社)

去年抗議警察 暴力執法、要求刪減警察預算 的聲浪似乎仍在耳邊，費城詢問報近日曝光，費城警察工會在談判中的合約，加入多項新要求，引發爭議，包括：穿戴隨身攝影 機需5％薪資加給，新進警員若須住在市內，應提供5％住房加給，連續兩天出庭作證可領三倍加班費等。

因社區壓力，市議會去年提案要求為警察新合約舉辦公聽，讓內容透明化，但警察工會為此提告，企圖阻擋。11月的公聽會全長約七小時，逾百人發言，市府當時提出修改提議，包括：要求新進警員住在市內，避免因住在郊區與現實脫節；禁止開警用車回郊區住家；針對被開除、受處分的警員，限制補發薪資；設立新的警察管理系統；若證實警察失職，內部仲裁者不可取消懲罰；警局可自由將不履行職務警員降為民事職位(civilian post)；警局有權單方面設定警察懲處審議程序等。

市府強調該提案僅是草案，但有助提升警察信賴度。由於對警察懲處、內部調查制度不滿，在維權人士推動下，去年11月也公投通過成立獨立監督委員會，獲79％支持度。工會新條款，也被視為是對公投結果的一種反彈。

對於隨身攝影機加給，維權牧師Mark Tyler表示，不敢相信工會認為加薪就能讓警察更可靠。工會主席John McNesby不願評論談判中的合約。亞利桑納州大社區安全中心主任Charles Katz指，要求攝影機津貼並非特例，拉斯維加斯警方也如此。但隨著普及化，更多警察反而要求增配隨身攝影機，因為能成為自保的證據。

University of Scranton犯罪防制中心主任Michael Jenkins表示，目前無研究證明警察住在轄區有助改善治安或提升表現。賓州大學司法行政中心主任John Hollway則指，剝奪警察處分仲裁者的權力無法完全解決積弊，將指望未來成立的獨立監督委員會。依目前議會提案，該監督委員會有多名民選官員，有權傳喚警員調查，每年預算2000萬元，由警政預算支付，因為問題出在警察。