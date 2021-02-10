疫情衝擊…新州社區大學 學費接力凍漲

新州多所大學宣布學費凍漲。(美聯社)

新冠疫情 衝擊經濟、就業 ，連帶影響大學申請意願，許多大學選擇今秋不調漲學費。海洋郡社區大學、馬摩斯郡的Brookdale社區大學近日先後宣布暫停調漲，避免在許多家庭面臨財務危機時漲價，並盡可能降低學雜費負擔。

Brookdale大學校長David Stout表示，學費凍漲不容易，因為薪水、福利逐年上升，校方從去年夏天便開始縮減支出、人事凍結，為此決定作準備。該校去年入學生數減少9％，本學期約10％。

社區大學的學費決策通常一致，但宣布先後時間不同。新州 大學協會執行主任Gene Lepore表示，許多公立大學仍未決定，主因疫情仍有不確定性，但都瞭解學生家庭的經濟難題。

新州菲爾萊狄更斯大學(Fairleigh Dickinson University，FDU)此前宣布，將為下學年入學的新生提供超過1萬元學費減免。新學年新生學費將調整為3萬2000元，而目前該校福羅漢公園校區(Florham Park)學費4萬3654元。校長Christopher Capuano指，直接減免學費，比向學生發放獎學金更有效和透明。