County Line Garden Center花坊春花迎新春 全場批發價優惠

金牛迎春，一盆寓意好的花卉或綠植，不僅可以讓廳堂大放異彩，也可以喜悅人心。位於新州 愛迪生地區的County Line Garden Center花坊，寬敞明亮，鮮花、盆栽及相關裝飾物選擇多樣。目前，花坊推出春節大酬賓活動，很多應景的節日花卉、綠植，全以批發價優惠顧客，價格極具優勢，花友們不容錯過！

首先，備受大家喜愛的金桔樹，一直是居家盆栽的熱門之選。“金”寓意著財富，粵語中“桔”與“吉”諧音，且其果實金黃，形似金錠，散發怡人清香，喜慶之餘，惹人喜愛。因此，金桔樹也被人賦予了“吉祥如意”的美好寓意，在風水學中又有招財的積極作用。現正值新年特惠活動，3加侖庄規格的金桔樹每盆特惠價$45，10加侖庄每盆特惠價$150，30加侖庄每盆特惠價$450，盆盆長勢好、品相好，值得入手！

另一種應景植物龜背竹，由於葉形似龜殼，因此具有了“健康長壽”的花語，寓意著家人都能健康，如有疾病也能及早痊癒，是一種真摯美好的祝願。平時養護起來也並不麻煩，且據科學研究表明龜背竹有淨化空氣作用，因此是一種很好的室內養植植物。當前，約10吋大小的龜背竹、變葉木、虎尾蘭，每盆特惠價$20，任選三盆只要$50。

另外，喜氣的紅色劍蘭花每束特惠價$14，兩束只需$25；4-5呎高的紅色或粉色海棠花每束特惠價$65，買一贈一；10吋規格大小的橙色天堂鳥每盆特惠價$28；仙人掌盆景及4吋左右的多肉植物盆栽可享9折優惠；婷婷玉立的富貴竹也在熱賣中！

此外，隨著情人節的到來，嬌豔欲滴的玫瑰花也是顧客的心頭好，其顏色多樣，多多鮮嫩，每束特惠$25起。如果與愛心熊偶一同購買，愛心熊偶可享特惠價，即大號特惠每個$25、中號特惠每個$20、小號特惠每個$15。

歡迎華人 朋友前往參觀選購！特惠詳情，請以花坊當日實際為準。地址：92 Lincoln Hwy, Edison, NJ 08820（近樂天超市、距H Mart約10分鐘車程；自有停車場，停車方便）；電話：732-318-6002。網址：www.jyworldflower.com，花坊視情況還可提供送貨到府服務。另，該花坊現誠聘卡車司機、兼職花坊助手，歡迎聯絡！