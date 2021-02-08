工會抗爭 學區失望 費城市長同意教師暫緩返校

(美聯社)

費城 市長肯尼周日表示，學區 新冠防疫措施正接受第三方檢驗，學區與教師工會談判之際，公校 教師暫時不須依規定於今日返校，準備22日將開始實施的分階段返校計畫。教師工會指此為勝利，呼籲教師勿冒險返校，並將持續抗爭。學區總對工會行動表示失望，指違背數月前雙方已達成的返校協議。

本報先前報導，費城市府日前決定2月22日起公校分階段返校上課，部分教師8日並先回學校上班準備。費城教師工會5日呼籲成員下周不要返校。

市府首批開放約9000名學前班至二年級學生、2000名教師返校。工會主席Jerry Jordan 指市府決策危及教師安全，要求成員繼續居家授課。市教育局周五寄給教師的電郵則提醒，教師是否已施打疫苗無關返校決定，未依規定返校的教師或將受紀律處分。

工會稍早要求學區雇用第三方評估校園防疫是否安全無虞，市府聘用芝加哥公衛博士Peter Orris審核相關報告，預計周末與雙方會面。

學區已花費400萬元更換通風設備，學區總監William R. Hite Jr.表示，雖然許多教室仍缺合適的通風系統，但一名教師單獨使用一間教室，綽綽有餘，也無安全顧慮。

他在給校長的電郵中表示，許多人質疑目前是否是最佳返校時機，答案是否定的。但必需找出問題，繼續前進。當疫苗供應充裕時，學區計畫在校園設施打站，也鼓勵教師盡快接種。

逾百名學校護士連署向學區總監、市議會、市衛生局長陳情，指學校護士已完成接種，但仍有許多問題，如病毒變異、兒童施打未核准、許多家長仍未輪到施打等，也希望重啟校園前，教職員應先全面接種。

工會拒絕返校事件頻傳，芝加哥教師醞釀為此罷工，新州Montclair學區也計畫控告教師工會。