費城Eastern Bail Bonds擔保行為嫌犯提供保釋金 25年信譽佳

費城「Eastern Bail Bonds擔保行」總裁Scott Churchill與 華語的特助曹小姐竭誠服務。

費城 「Eastern Bail Bonds擔保行」為涉案嫌犯提供保釋金，以方便嫌犯與律師溝通，爭取最有利的判決。

Eastern Bail Bonds擔保行是1995年由喬契歐(Scott Churchill)創辦，他以「幫助陷入困境的好人」(Help good people on bad situation)為經營理念，以25年建立的信譽為經濟困難的華裔嫌犯提供現金援助。

喬契歐舉例說，如果嫌犯獲得10萬元保釋，但是無法拿出這筆錢，擔保行可以代繳保釋金，保行則收取10%的費用；只要嫌犯如期出庭，結案後，無論有罪無罪，所有支付的保釋金，法院都將如數退還給擔保行。

喬契歐說，如果嫌犯保釋後，卻沒有如約出庭，就成為在逃嫌犯，法庭會要求保釋行負責，因此保釋行也存在風險。也是私人偵探社老闆的喬契歐表示，棄保逃犯無論天涯海角，羈押逃犯歸庭，換取保釋金的歸還，自然也是他的工作，而且他都能找得到；但是他強調，25年來亞裔 顧客從未發生棄保潛逃的案例。

喬契歐表示，他視保釋顧客為朋友，經常免費協助他們租屋、就醫、甚至找工作；如果要需要他協助調查蒐證則另收費。

喬契歐表示，保釋制度在歐美已有100多年歷史，不僅保障人權，今天獄中每名犯人一天平均要花費250元，也減輕政府的負擔。

費城華埠 远東集團Todd Henry律師去年承辦的案件，兩名華人被告各以50萬元交保，也是經由Eastern Bail Bonds擔保行的協助，順利保釋。

Eastern Bail Bonds擔保行，在主要城市都有據點，全美24小時保釋服務電話：888-540-2245，華語專線(215)925-3272