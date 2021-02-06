我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

美中終於通話 布林肯促中譴責緬甸政變、關切台海

費城Eastern Bail Bonds擔保行為嫌犯提供保釋金 25年信譽佳

費城訊
費城「Eastern Bail Bonds擔保行」總裁Scott Churchill與 華語的特助曹小姐竭誠服務。
費城「Eastern Bail Bonds擔保行」總裁Scott Churchill與 華語的特助曹小姐竭誠服務。

  費城「Eastern Bail Bonds擔保行」為涉案嫌犯提供保釋金，以方便嫌犯與律師溝通，爭取最有利的判決。

  Eastern Bail Bonds擔保行是1995年由喬契歐(Scott Churchill)創辦，他以「幫助陷入困境的好人」(Help good people on bad situation)為經營理念，以25年建立的信譽為經濟困難的華裔嫌犯提供現金援助。

  喬契歐舉例說，如果嫌犯獲得10萬元保釋，但是無法拿出這筆錢，擔保行可以代繳保釋金，保行則收取10%的費用；只要嫌犯如期出庭，結案後，無論有罪無罪，所有支付的保釋金，法院都將如數退還給擔保行。

  喬契歐說，如果嫌犯保釋後，卻沒有如約出庭，就成為在逃嫌犯，法庭會要求保釋行負責，因此保釋行也存在風險。也是私人偵探社老闆的喬契歐表示，棄保逃犯無論天涯海角，羈押逃犯歸庭，換取保釋金的歸還，自然也是他的工作，而且他都能找得到；但是他強調，25年來亞裔顧客從未發生棄保潛逃的案例。

  喬契歐表示，他視保釋顧客為朋友，經常免費協助他們租屋、就醫、甚至找工作；如果要需要他協助調查蒐證則另收費。

  喬契歐表示，保釋制度在歐美已有100多年歷史，不僅保障人權，今天獄中每名犯人一天平均要花費250元，也減輕政府的負擔。

  費城華埠远東集團Todd Henry律師去年承辦的案件，兩名華人被告各以50萬元交保，也是經由Eastern Bail Bonds擔保行的協助，順利保釋。

  Eastern Bail Bonds擔保行，在主要城市都有據點，全美24小時保釋服務電話：888-540-2245，華語專線(215)925-3272

費城 華埠 亞裔

上一則

紐約市長貶奧斯汀 德州長嗆:別惹德州佬

下一則

休士頓耆老遭詐騙 已38人受害

延伸閱讀

保釋案沒結果 黎智英再還押 港法官：國安法禁保釋？

保釋案沒結果 黎智英再還押 港法官：國安法禁保釋？
費城馬拉松盛事 因疫情延至秋天

費城馬拉松盛事 因疫情延至秋天
費城劫車案件多 警籲加裝防盜裝置

費城劫車案件多 警籲加裝防盜裝置
竄改、盜領支票 費城郵筒竊賊猖獗

竄改、盜領支票 費城郵筒竊賊猖獗
黎智英保釋上訴案 港終院擇日判決繼續還押

黎智英保釋上訴案 港終院擇日判決繼續還押
怕染疫申請放寬保釋 孟晚舟被駁回

怕染疫申請放寬保釋 孟晚舟被駁回

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下

民主黨紓困門檻：個人5萬以下 夫婦10萬以下
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷

爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫