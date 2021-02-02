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新賓暴風雪 陸空交通均受影響 緊急狀態勿外出

記者呂賢修╱綜合報導
大雪影響視線，高速公路車禍頻傳。(新州州警提供)
大雪影響視線，高速公路車禍頻傳。(新州州警提供)

因應可能是近五年最大的一場暴風雪，部分地區降雪估計達兩呎，沿海並可能淹水，新賓州宣布進入緊急狀態至周二上午，呼籲民眾避免外出。周一多數火車、公車等公共運輸喊停或減班營運，學區也停課或採線上授課。費城機場當日停飛逾150航班，紐瓦克機場也有75％班次取消。新州州府周二暫停上班，六處大型疫苗站也繼續關閉，醫護人員會主動聯絡重新預約。

新州運輸局(NJ Transit)周一停駛，僅大西洋城線正常發班。擔心意外會阻礙剷雪車，部分公路禁行商業大卡車。新州州警表示，由於雪勢過大，視線不佳，周一上午便收到超過340起車禍報告，近300件駕駛求援。不包括一般道路車禍、打滑失控，州運輸廳也有超過250起求援事件。官員提醒，駕駛若棄車離去，阻礙交通，將遭拖吊。漲潮加上風速55里，東南部海洋郡等沿岸城鎮已有海水倒灌跡象，淹水警報維持至周三。

費城公校周一停課，市府暫停服務，周二垃圾清潔及回收暫停，311熱線維持正常。為方便剷雪，主要街道禁止停車，市區五處室內停車場開放24小時5元費率，但必須現場繳費。路邊停車表、逾時停車等違規，在緊急狀況結束前，也暫停執法。賓州蒙哥馬利郡將低溫緊急狀況延長至周四上午。

新州有超過4000用戶停電，各電力公司停電及修復情形：http://www.ready.nj.gov/plan-prepare/public-utilities.shtml

大雪減少外出，費城市府暫停辦公一天。(美聯社)
大雪減少外出，費城市府暫停辦公一天。(美聯社)

新州 紐瓦克機場 費城

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