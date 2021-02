新賓州進入大雪緊急狀態

(美聯社)

面對近五年最大一次暴風雪,部分地區估計超過兩呎,加上風速逾45里,沿岸區域可能淹水,新賓州均宣布進入緊急狀態 至周二上午,多數火車、公車等公共運輸喊停或減班營運,疫苗 站暫停服務,學區也先後停課或採線上授課。

新州運輸局(NJ TRANSIT )周一停駛,僅大西洋城線正常發班。部分公路禁行商業大卡車。需取暖中心位置可撥211,各電力公司停電及修復情形:http://www.ready.nj.gov/plan-prepare/public-utilities.shtml。

費城 市府暫停上班,垃圾清潔及回收暫停,311熱線維持正常。為方便主要街道剷雪,沿路禁止停車,費城市區五處室內停車場開放24小時五元費率,但必須現場繳費。路邊停車表、超時停車等違規,在緊急狀況結束前,也將暫停執法。五處停車場:

• AutoPark at Independence Mall - 5th & Market Streets。

AutoPark at Jefferson - 10th & Ludlow Streets。

AutoPark at the Fashion District - 10th & Filbert Streets。

AutoPark at Old City - 2nd & Sansom Streets。

Parkade on 8th - 801 Filbert Street。

Philadelphia Family Court Garage - 1503-11 Arch Street - Going south on 15th Street, enter the garage on the west side just after 15th & Cherry St.。