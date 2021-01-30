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盜取籃球隊捐款 大西洋城前市長判30天監禁

記者謝哲澍／新澤西州報導
大西洋城前市長吉連姆。(美聯社)
大西洋城前市長吉連姆。(美聯社)

大西洋城(Atlantic City)前市長吉連姆(Frank Gilliam)29日因對從自己創建的一支少年籃球隊中，非法竊取8萬7000元而被判處30日監禁，大幅低於檢方建議的15至21個月監禁。法官指吉連姆此前多年服務社區，因此從輕發落。

吉連姆在庭審中表示，他對犯下的錯誤極度羞愧，對所有人道歉。法官Joseph H. Rodriguez指，吉連姆從孩子的帳戶竊取資金，自私地用在自己生活中，「很不幸一名勵志、奉獻社區的偶像崩塌了，很多人會失望。」

吉連姆承認自己創建少年籃球隊「AC Starz Basketball Club」，並於2011年三月設立籃球隊的銀行帳戶。從2013至2018年閒，他從籃球隊竊取了8萬7215元捐款，用於個人支出。這些捐款大多來源於小球員的家庭，以及其他支持者。

根據聯邦檢察官Craig Carpenito指控，吉連姆竊取捐款後購買昂貴的設計師服裝、豪華晚餐、度假旅行。聯邦調查局(FBI)探員2019年突襲其家中，發現剩餘的4萬1000元現金。

吉連姆對電信欺詐(wire fraud)指控認罪。辯護律師Harry Rimm則表示，所有指控只針對吉連姆個人，與他所擔任的公職毫無關係，「他沒有侵吞任何稅收或公款，並將歸還所有非法所得。」

吉連姆還被判處11個月的居家監禁、三年緩刑以及200個小時的社區服務。

「Townsquare Media NJ」此前還曾爆料，吉連姆涉嫌在夜總會拳打、鎖喉一名女保安，涉事者還包括市議員Jeffree Fauntleroy；檢方隨後證實有鬥毆事件，但不指控任何人。

而在另一起指控中，吉連姆涉嫌侵吞一張本因打給大西洋城民主黨委員會(Atlantic City Democratic Committee)的1萬元支票，但聯邦並未起訴。

吉連姆是大西洋城歷史上第三位非洲裔市長，該市歷史上有多名市長曾遭指控入獄，包括Enoch Nucky Johnson、Michael J. Matthews、James L. Usry、Robert Levy。

支票 民主黨 FBI

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