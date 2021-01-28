新州變種病毒確診增至8例1死 「20歲以下更易感染」

新州 27日報告3950例新增新冠病毒感染確診病例，單日107人染疫死亡。衛生廳報告另外6起變種病毒 確診病例，使新州的異病毒感染人數上升至8人，且已有1人死亡；專家認為變種病毒已在新州本土傳播。

據衛生廳長Judith Persichilli介紹，新確診的6名患者分別位於海洋郡(Ocean)、埃塞克斯(Essex)和摩利斯郡(Morris)，年齡在10至65歲之間，其中一名重度慢性病患者死亡；僅一人有國際旅行紀錄，她呼籲民眾堅持防疫措施。

新州出現的變種病毒最早是去年12月在英格蘭東南部發現，一般認為這種病毒的傳染性較高，也可能伴隨著較高的死亡率，目前已有至少24個州確認該菌株。

白宮正在擴大對歐洲和巴西的旅行禁令，並將增加南非。然而專家說，即使旅行禁令生效，也不太可能阻止美國內部蔓延；加州和俄亥俄已出現本土菌株。

羅格斯轉化醫學與科學中心(Rutgers Center for Translational Medicine and Science)主任Reynold Panettieri指出，邊境限制不可能封鎖病毒，只能是一個權宜之計，但可能是有益的。

數據顯示，變種病毒的致死率是否更高目前還不明顯。英國 國家統計局表示，正在觀察感染英國變種病毒，和其他病毒株的病患間還有哪些差異。

但一項研究證明，變種病毒對20歲以下年輕人的感染力更強，這或許將改變目前新州學校的開放策略。

羅格斯大學醫學院(Rutgers University Medical School)傳染病專家David Cennimo指出，有證據表明這種病毒可能已經突變，更容易感染兒童肺部，「一旦證實，兒童無法像以前那樣相對不易受到感染，政府就必須重新對學校進行風險評估。」

英國國家統計局(ONS)在針對變種病毒患者特徵的分析報告中稱，在英國變種病毒患者中，味覺和嗅覺喪失情況明顯低於其他病毒株感染者。