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春季學期開始 天普、賓大擴大篩檢

記者呂賢修╱綜合報導
大學生返校，校園加強檢測。(美聯社)
大學生返校，校園加強檢測。(美聯社)

春季學期開始，費城已解禁大學校園，部分學生返校，引社區擔憂疫情擴散。費城天普、賓州大學近日先後宣布擴大篩檢。

費城天普大學每周目標2萬次，學生依在校園時間長短分為五組，決定檢測頻率，也開放教職員檢測，規模遠超去年秋季整學期約1萬9000次，該校醫學院指每周有能力處理2萬6000次。校方表示，學生使用校方供應的自我檢測包，12至36小時可有結果。陰性者會收到簡訊通知，陽性者則會接到電話指示隔離措施。若學生未完成檢測，會收到學生健康中心的警告。

雖然天普大學已開放校園，但87％課程仍維持線上。住校生、上實體課程且住在校區鄰近區域者，約4000人，每周檢測兩次。其次為每周至少到校上課、工作一次，居住較遠者，或上網課僅到校園使用設施者，每周一次。醫學院學生額外提供檢測。不進校園，僅有症狀或曾接觸確診者者也需檢測。教職員每周可檢測一至兩次。

賓州大學學生返校前不需檢測證明，但抵達後首日必須接受檢測，並在住處隔離，直至確認為陰性。校園設置多處站點，住校或校外的大學部學生，住校的研究生及教職員，每周需檢測兩次；住校外但每周進入校園者，每周一次。校方並督促師生戴口罩、保持社交距離。

賓大並推出校園建築通行證PennOpen Pass，網路每日更新，決定師生是否因有症狀、曾接觸確診者而禁止進入校園建築、搭校車。

檢測 費城 天普

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