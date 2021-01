新州近600師生染新冠返校更難 賓州疫情創新高

新州 20日報告4582例新增新冠病毒感染確診病例,單日122人染疫死亡。校園傳播仍在繼續,衛生廳報告121起校園傳播,導致597師生染疫,短時間內讓絕大部分師生回到校園恐難以實現。

新州多個大型學區 紛紛延遲師生返校,紐瓦克學區(Newark Public Schools)宣布將網課模式延長至4月12日,否決原本的1月25日返校計畫;澤西市(Jersey City)公立學區也將網課持續至4月21日。

由於輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)兩種疫苗 皆未獲批准用於16歲以下者,因此公校學生目前仍無法接種疫苗。截止周三,新州總共為42萬1297人次接種疫苗,但所獲得的疫苗數量有限,未來四周每周將僅獲10萬劑疫苗。

華人聚居的密德薩斯(Middlesex)20日新增六個疫苗接種站,包括East Brunswick Community Arts Center、Monroe Township Senior Center、Heldrich Hotel and Conference Center in New Brunswick、Middlesex County Office of Health Services in Piscataway、Middlesex County Fire Academy in Sayreville,以及Middlesex County Vocational and Technical School in Perth Amboy。

賓州20日報告5984例新增新冠病毒感染確診病例,單日401人染疫死亡,創下去年5月以來新高。截止周二,賓州總共為51萬6746人次接種疫苗,該州20日起開始大規模疫苗接種,同樣面臨疫苗供給不夠的情況。

費城採取單獨的疫苗接種計畫,當日起允許75歲以上耆老接種疫苗。市政府將在本周發布疫苗註冊網站,但許多居民此前已在「Philly Fighting Covid」網站上登記,令不少排隊等候者感到困惑。

衛生局長Thomas Farley指,「Philly Fighting Covid」並非市府官網,而是一家市政府合作許可的衛生機構。該機構從市政府處獲取疫苗,但市府並無權限接觸到在該網站上登記的居民資訊。