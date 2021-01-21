華人打疫苗 RWJBarnabas有中文服務

羅伯森巴拿巴斯醫療系統(RWJBarnabas Health)即日起開始爲大衆提供新冠疫苗 ，根據新澤西州分階段疫苗分配方法提供疫苗。1A和1B優先組中的所有合格人員可註冊接種，醫院華人 醫療服務部的工作人員，還在相關地點爲華人耆老提供中文服務。

RWJBarnabas Health的疫苗接種站包括中部各大醫院，以及新州展覽中心(NJ Convention and Exposition Center)大型接種站，涵蓋華人聚集的愛迪生(Edison)市。

據RWJBarnabas Health介紹，居民通過網站註冊後，會收到一則手機 短信和一封電子郵件，包括在註冊表中輸入的聯繫資訊。短信和電子郵件將包含指向預約應用程式的連結，可隨後安排疫苗接種。如填寫資訊錯誤，則需再寫一份新的註冊表。

疫苗分為兩劑，接種者必須在第一劑注射後的21或28天，返回醫院或機構接種第二劑，具體取決於所接受的疫苗。在接種當天，接種者將自動獲得第二劑的預約，此預約無法取消或重新安排。

接種者需隨身攜帶手機、確認資訊、官方核發的身分證件和保險卡；應戴上口罩，並確保穿上可以觸及上臂的衣服。如在預約疫苗之日有發燒、感冒或呼吸道症狀，則必須取消預約。

醫療系統提醒疫苗可能在注射部位有局部副作用，以及短期不適的輕微症狀。 在極少數情況下，可能會發生過敏反應， 有時這一過程會引起發燒等症狀。這些症狀是正常現象，表明人體正在針對導致新冠的病毒建立保護機制。

RWJBarnabas有多種語言印刷材料，並使用電話語言翻譯器進行翻譯。居民必須符合新州衛生廳優先排序類別中的資格標準，具體資格和註冊可上網查詢：https://www.rwjbh.org/covid19vaccine

更多資訊可致電羅伯森巴拿巴斯醫療系統華人醫療服務部：美門醫院(Monmouth Medical Center)鄒興睿：(732)923-6726；漢密爾頓醫院(RWJ Hamilton)簡潔瑩：(609)495-7634；桑莫塞醫院(RWJ Somerset)李安琪：(908)442-9608。