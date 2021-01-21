我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

華人打疫苗 RWJBarnabas有中文服務

記者謝哲澍／新澤西州報導

羅伯森巴拿巴斯醫療系統(RWJBarnabas Health)即日起開始爲大衆提供新冠疫苗，根據新澤西州分階段疫苗分配方法提供疫苗。1A和1B優先組中的所有合格人員可註冊接種，醫院華人醫療服務部的工作人員，還在相關地點爲華人耆老提供中文服務。

RWJBarnabas Health的疫苗接種站包括中部各大醫院，以及新州展覽中心(NJ Convention and Exposition Center)大型接種站，涵蓋華人聚集的愛迪生(Edison)市。

據RWJBarnabas Health介紹，居民通過網站註冊後，會收到一則手機短信和一封電子郵件，包括在註冊表中輸入的聯繫資訊。短信和電子郵件將包含指向預約應用程式的連結，可隨後安排疫苗接種。如填寫資訊錯誤，則需再寫一份新的註冊表。

疫苗分為兩劑，接種者必須在第一劑注射後的21或28天，返回醫院或機構接種第二劑，具體取決於所接受的疫苗。在接種當天，接種者將自動獲得第二劑的預約，此預約無法取消或重新安排。

接種者需隨身攜帶手機、確認資訊、官方核發的身分證件和保險卡；應戴上口罩，並確保穿上可以觸及上臂的衣服。如在預約疫苗之日有發燒、感冒或呼吸道症狀，則必須取消預約。

醫療系統提醒疫苗可能在注射部位有局部副作用，以及短期不適的輕微症狀。 在極少數情況下，可能會發生過敏反應， 有時這一過程會引起發燒等症狀。這些症狀是正常現象，表明人體正在針對導致新冠的病毒建立保護機制。

RWJBarnabas有多種語言印刷材料，並使用電話語言翻譯器進行翻譯。居民必須符合新州衛生廳優先排序類別中的資格標準，具體資格和註冊可上網查詢：https://www.rwjbh.org/covid19vaccine

更多資訊可致電羅伯森巴拿巴斯醫療系統華人醫療服務部：美門醫院(Monmouth Medical Center)鄒興睿：(732)923-6726；漢密爾頓醫院(RWJ Hamilton)簡潔瑩：(609)495-7634；桑莫塞醫院(RWJ Somerset)李安琪：(908)442-9608。

疫苗 華人 手機

上一則

被投訴涉路怒 麻州地區檢察官遭調查

下一則

麻州將性工作者列入每日疫情報告

延伸閱讀

葛謨：紐約州再增4例變種病毒 疫苗庫存2-3天內用盡

葛謨：紐約州再增4例變種病毒 疫苗庫存2-3天內用盡
研究：輝瑞疫苗能有效對抗英國變種病毒株

研究：輝瑞疫苗能有效對抗英國變種病毒株
洛縣65歲以上注射疫苗 5萬名額 最快20日施打

洛縣65歲以上注射疫苗 5萬名額 最快20日施打
疫苗明恐耗盡 將關接種點…若被迫取消預約 下周三才能恢復

疫苗明恐耗盡 將關接種點…若被迫取消預約 下周三才能恢復
輝瑞拒紐約州自購疫苗：須聯邦批准

輝瑞拒紐約州自購疫苗：須聯邦批准
收到有過敏性問題批次莫德納疫苗 灣區5縣停用

收到有過敏性問題批次莫德納疫苗 灣區5縣停用

熱門新聞

芝大范軼然燭光追悼會。(特派員黃惠玲/攝影)

范軼然父母從中國抵芝 燭光中道別愛子

2021-01-14 19:40
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
阮家三代同堂，新冠病毒一下子奪走了祖父與父親的生命。(abc電視台截頻)

逃過越戰 躲不過病毒！芝亞裔三代同堂 全家6人染疫2死

2021-01-13 12:02
芝加哥冬季寒冷，街頭隨處可見穿著名牌羽絨服「加拿大鵝」的民眾。(特派員黃惠玲/攝影)

持槍強迫當街脫名牌服飾 多名華人受害

2021-01-13 15:10
伊州議會13日通過司法改革法案，將允許匿名舉報警察與執法人員。(芝加哥警局臉書)

免繳保釋金可出獄 允匿名舉報警察 伊司法改革議會過關

2021-01-13 13:38
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人