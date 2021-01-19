無證移民駕照 新州5月起核發

新州有望5月起核發無證移民駕照，允許沒有個人報稅識別號或社安署證明者申請。(州府提供)

新州 汽車監理委員會(MVC)宣布將於5月1日起核發無證移民駕照 。新規並作出部分調整，允許沒有個人報稅識別號(IRS identification number )，或社安署證明者，可通過簽署宣誓書(affidavit)來申請駕照。

新州無證移民駕照原訂於1月起核發，MVC稱疫情積壓的大量工作導致無法完成既定的培訓和軟體更換。州長墨菲表示他對無證移民駕照推遲至5月並不意外，「我希望越早越好，但也理解MVC面臨的壓力，只希望不會再次跳票。」

新州有望5月起核發無證移民駕照。(Getty Images)

MVC也調整規則，此前申請無證移民駕照需要個人納稅識別號碼，全州有30萬無證移民因此需要向聯邦機構申請號碼，維權團體指此舉存在風險，將無證移民的資訊直接暴露給聯邦機構。申請者仍需提供普通駕照的六分ID證明(Six Points)和地址；無家可歸者亦有其他選擇。

無證移民駕照預計將給本就不堪重負的MVC更大壓力。新州MVC去年底起全面暫停受理無預約者，所有居民都必須通過網路預約登記，才可至辦事處辦理業務；然而目前各大辦事處至2月底的預約已全部額滿。

目前九個MVC辦事處因員工確診關閉，包括Newton、Medford、Salem、North Bergen、Lodi。更多資訊可上網：www.state.nj.us/mvc/。