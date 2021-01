費城擬設吸毒者注射站 聯邦法官駁回

美國 聯邦第三巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Third Circuit)合議庭,日前以2:1駁回費城 創全美先例的「安全注射站」(safe injection sites),認定此舉違反聯邦相關法律。計畫提出者、非營利性機構Safehouse已決定上訴。

根據計畫,專業醫療人員將在安全注射站中幫助吸毒者開展有效的藥物治療,同時還提供戒毒治療康復服務和針具等衛生醫療用品,防止感染和藥物過量的情況發生。該計畫獲得市長肯尼和多個部門的聯合背書,市政府還將為此制定一個公共安全方案。

然而法官Stephanos Bibas在判決中寫道,安全注射站設立的良好初衷,並無法改變其違反聯邦法律的事實,目前任何設立據點供他人吸毒的行為都被視為犯罪。另一名法官Thomas Ambro同意該觀點。

數據顯示,濫用藥物成癮已成為費城近代史上,除新冠疫情 外最致命的公共衛生危機,僅去年一年就有超過1200人因藥物服用過量致死。

費城城市管理局局長Mike DiBerardinis稱,該市的計畫並非異想天開,而是經過認真考察與研究,調查和實地走訪了加拿大和歐洲的此類安全注射站。

根據預測,費城一個注射站每年能接到約2000名患者,可幫助24到76名患者避免藥物服用過量而死亡,並且能讓約18名愛滋病毒感染者和213名丙型肝炎感染者得到救治。