新州染疫破50萬 確診率近15%

新州累計突破50萬例，單日確診率達14.96%。(美聯社)

新州 6日報告5028例新增新冠確診，單日104人染疫死亡，累積確診突破50萬人。州長墨菲表示，新州新冠疫苗 登記系統(NJ Vaccine Scheduling System)5日上線便有超過45萬人註冊，並宣布原列為1B優先的警察和消防員，因經常協助醫護處理緊急情況，即日起可接種疫苗。

州府指，雖然現階段僅優先施打醫護、警消、長照機構居民及員工，包含六大主要醫院、社區大學、ShopRite連鎖藥房、郡衛生局等，已於21個郡規畫超過70個施打站，未來幾個月將陸續上路。該疫苗登記網站是州府中央網站，登入後會詢問姓名、生日、健保等訊息、可選擇無保險。也會詢問工作類別、是否有糖尿病、氣喘等，是否懷孕、餵母奶，是否曾新冠確診、有免疫系統脆弱、過敏歷史等。如登記者不符合現階段優先施打資格，會出現訊息，當輪到時會自動電郵提醒預約訊息。網址：covid19.nj.gov/vaccine。

新州最新的病毒傳播率為0.96，低於1的警戒線，但單日檢測 確診率高達14.96%。截止周三，新州總共為13萬7829人次醫護工作者接種疫苗，包含2149名接種兩劑。

賓州當日報告9474例新增確診，單日368人死亡，創5月以來新高。截止周二晚，賓州為15萬9216醫護工作者接種疫苗；但賓州的檢測率令人擔憂，目前平均每10萬人中僅有143人接受檢測，列全美倒數第五。

費城當日報告603新增病例，29人死亡，並宣布取消聖派翠克遊行。蒙哥馬利社區大學(Montgomery County Community College)6日成為費城地區首個對醫護人員開放的大型疫苗接種站。但衛生局長Thomas Farley警告費城疫苗儲存無法滿足需求，目前該市每周從聯邦政府獲取1萬9000劑疫苗。