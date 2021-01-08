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費城凌劍揚會計師樓30餘年經驗專業服務

費城訊
費城凌劍揚會計師30餘年經驗，竭誠為您服務。
費城凌劍揚會計師30餘年經驗，竭誠為您服務。

  費城凌劍揚會計師樓(KIM YEUNG LING P.C.) 有多名註冊會計師為僑胞提供公司、個人等報稅服務，30餘年專業經驗，保證讓您滿意。

  凌劍揚會計師樓1982年於華埠成立，迄今已37年，他表示2018稅制改革新增六張納稅表格及附表，是1986年以來最大稅法變動，將會影響納稅者，凌劍揚歡迎僑胞來了解更多的信息，經驗豐富的會計師將協助您一步到位！

  凌劍揚會計師樓賓州及全美註冊會計公會人員5名CPA與及12名會計師及助理竭誠為您服務，辦公時間：週一至週五,9:30AM-6PM,週末預約，稅季時間延長，週六、日,10AM-4PM 費城華埠辦公室地址：1010 Race St. 1F, Suite3,Phila, PA19107，TEL:(215)922-2684 FAX:(215)922-2338 南費城辦公室地址：New World Shopping Plaza 600 Washington Ave.,Unit#18 U-E, Philadelphia, PA19147 TEL:(215)599-3500 FAX:(215)599-3503 Email:[email protected]，WWW.KIMLINGCPA.NET

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