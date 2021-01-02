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費城漢聲貸款公司30年經驗竭誠服務

費城訊
費城華埠「漢聲貸款公司」總裁鄭漢昇竭誠為您服務。
費城華埠「漢聲貸款公司」總裁鄭漢昇竭誠為您服務。

費城華埠「漢聲貸款公司」以專業誠信的經營理念，為大費城地區僑胞提供商業及住家貸款服務，歡迎洽詢。創立於1989年，30年來在總裁鄭漢昇精心耕耘下，獲得廣大僑胞的信賴和支持。

鄭漢昇指出，近年來銀行貸款較金融海嘯後的十年寬鬆許多，該公司有不查收入的大額住家貸款，漢昇還擁有地產經紀執照，從購屋、貸款到過戶，一條龍服務。

鄭漢昇表示，商業貸款由於各家銀行性質不同，該公司可依顧客的需求從20餘家來往銀行，為顧客取得最合適、利率最低的貸款，從數萬元到千萬元，同時為顧客備妥相關文件及合約，省時、省力，為僑胞創業或擴充事業奠定良好的財務基礎。

鄭漢昇說，該公司從銀行取得批發(Whole Sale)價貸款，比直接赴銀行借貸的利率還低，而目前地產價格持平穩定，加上住家貸款利率仍低，是進場買進的好時機。

鄭漢昇說，中國人的觀念不喜歡欠債，但是「用別人的錢賺錢」才是生財之道，漢聲貸款集合十餘位住家及商業貸款專家，提供您各種小型商業財經諮詢及貸款，歡迎洽詢。

漢聲貸款公司地址:905 Arch St., Suite201, Phila, PA 19107 電話:(215)733-0692，手機:215-768-7898

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