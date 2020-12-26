川普將卸任 這些訴訟怎麼辦？ 地方告聯邦政府及川普 超40年總和

川普政權交接在即，任內與各州訴訟數量創紀錄。(美聯社)

總統川普 在任期間，他和聯邦政府 屢遭民主黨州提告，僅新澤西州就向法院提告超過70次。選後，新州政府表示不會立即撤訴，而是將逐一審視總統當選人拜登 的政策，選擇保留或撤銷不同的訴訟內容。

馬凱特大學(Marquette University)政治學教授Paul Nolette建立的資料庫顯示，新州過去四年針對川普和聯邦政府的多州訴訟(multi-state suits)數量，超過了過去40年類似訴訟的總和，絕大部分都由深藍的民主黨州共同提起。

新州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)承認，這是過去前所未有的事情，「當時不得不發起這些訴訟。現在川普即將卸任，但並不意味著我們會立即撤訴。建議拜登的團隊加強與各州檢察長的交流，我們都很期待未來的合作。」

馬凱特大學政治科學系主任諾萊特(Paul Nolette)說，近十多年來各州通過法院挑戰聯邦規定的情況越來越多。

吉沃表示當聯邦政府宣布一項新規時，州檢察官辦公室會先詢問相關部門該法規是否會傷害到本州居民；比如州環保廳如果對聯邦環保署(EPA)的新規有疑慮，檢方就會評估聯邦新規是否違背州法。

根據諾萊特統計，州政府挑戰聯邦政府的勝率很高，約80%能獲得法官支持。新州勝訴案例包括禁止美國郵政局選前移走郵件分類機、要求人口普查不得將無證移民排除在外，以及禁止農業部撤回大量糧食券(Food stamp)等。

吉沃表示，拜登上台後將廢除川普的許多行政令，但同樣須依法行事，否則也將面臨來自各州的訴訟。目前大約四分之一的聯邦法官由川普任命，最高院也偏向保守，因此拜登上任後很可能繼續面臨大量司法挑戰。