刺激投資 州議會通過140億商業減稅

新州議會通過減稅法案，刺激商業投資。(美聯社)

新州 參眾兩會21日投票 通過超過140億元商業減稅法案，旨在為維護歷史建築、清理污染地區(brownfield)等企業提供補助，並吸引商家在偏遠市鎮建立超市、增加創新科研投資等。面對爭議，州長墨菲表示，「目前的經濟狀況，只有1930和1860年代可比，因此大規模的經濟刺激是必要的。」

經濟復甦法案(Economic Recovery Act)長達249頁，其中包括超過100頁的臨時增補內容，議員們卻只有不到三天可審閱，被指過程倉促。最終法案在眾議會以68-11過關，參議會投票則是壓倒性的38-1通過。

共和黨參議員Declan O'Scanlon對議會如此草率地處理該法案不滿，「法案細節複雜且事關重大。本來有18個月審議，卻拖到最後關頭表決：這就是新澤西，立法拖延這麼久，投票卻這麼快。」

新州去年首次未設立商業減稅專案，原本的商業稅收激勵(Tax incentives)專案由前州長克利斯蒂簽署，因濫用和一些公司違規得利而備受爭議。州府報告曾曝光該專案所創造的大量就業 崗位無法被證實，導致新州浪費數億元。

墨菲政府此前所發布的調查報告也將矛頭指向民主黨領袖、商業大亨諾可斯(George E. Norcross III)，稱其公司涉嫌申請舞弊，但最終並無司法介入。諾可斯並指控州府違規調查，遭法官駁回。