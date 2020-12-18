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愛市獅會送暖 捐贈食品和口罩

新澤西州訊
愛市獅會成員捐食品。(愛市獅會提供)
愛市獅會成員捐食品。(愛市獅會提供)

新州愛迪生大都會獅會(Edison Metro Lions Club)日前15名成員及親友，將家裡多餘食品以及口罩帶去愛迪生市食儲和療養院，並把成箱成袋的食品搬運到食儲的儲藏室內。

據獅會介紹，協會本要參加新州16J區印裔獅會的特殊捐食比賽，將食品搭成像雕塑品般，再捐給愛迪生市的聖詹姆斯教會Hands of Hope Pantry。獅會成員歐潤清負責購買食品和設計雕塑模型，他和女兒、也是青少獅會長歐洪江一起設計了林肯紀念堂雕塑模型，但比賽因疫情而取消。

獅會決定仍繼續每年的捐食活動。歐潤清和女兒代表獅會，分多次去各超市購買大量食品，包括170多罐頭食品、30多盒穀物早餐、通心粉、起司、餅類、30份義大利麵條、小蛋糕，和10多瓶義大利麵醬；加上成員們所捐，總計約400份食品，價值超過500元。

青少獅捐者包括林皓平、朱志晨、徐杰明、王琳、易悅月、孫陽、龔新彬、陳安然、孔立薇、歐洪江、Meghna Bharath等人。食儲負責人賈克琳接受捐贈時表示，這些送來的食物有如及時雨。

會長鄭紅蘭和前會長朱虹將會員們捐贈的10盒共500個口罩，捐給愛市CareOne療養院。青少獅前會長李諾彤和李諾希，運用3D打印機在家自製面罩20個。獅會前總監黃杰源表示，青少獅們個個品學兼優、才華洋溢、慷慨助人、熱心服務，他感激這些年輕人的貢獻並以他們為傲。

愛市獅會成員捐食品。(愛市獅會提供)
愛市獅會成員捐食品。(愛市獅會提供)
會長鄭紅蘭(中)和前會長朱虹(左)，將會員們所捐的10盒共500個口罩捐給愛市C...
會長鄭紅蘭(中)和前會長朱虹(左)，將會員們所捐的10盒共500個口罩捐給愛市CareOne療養院。(愛市獅會提供)
獅會成員把成箱成袋的食品搬運到食儲的儲藏室內。(愛市獅會提供)
獅會成員把成箱成袋的食品搬運到食儲的儲藏室內。(愛市獅會提供)
青少獅前會長李諾彤和李諾希，運用3D打印機在家自製面罩20個。(愛市獅會提供)
青少獅前會長李諾彤和李諾希，運用3D打印機在家自製面罩20個。(愛市獅會提供)

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