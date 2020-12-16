李文斯頓華協抗疫 獲市政府表彰

李文斯頓華人協會首屆年終總結大會。(李文斯頓華人協會提供)

新澤西李文斯頓華人 協會(LCA)因抗疫成就突出，受到市政府表彰。100多個華人家庭日前通過網路，召開首次年終總結大會，感謝成員積極參與。

會長姜秀菊介紹，協會聯合李文斯頓華夏中文學校、立石教會等機構發動募捐，持續兩個月，173個家庭和兩個商家參與美元 捐款，40個家庭參與人民幣 捐款，共募得2萬2889.51美元、22581.59元人民幣。

三個組織用這些善款購買了1萬6550件防護用具，加上一些公司和個人捐贈的5138件，共2萬1688件PPE陸續送到22家醫療機構和19間商家，展現華人關心公共事務，受到社區好評和市政府表彰。

協會考慮居家寂寞，舉辦了11次線上和線下活動，包括報稅、精神健康、牙齒保健等講座、網球初級班等；組織83個家庭團購，利潤全數捐出，為消防隊和急救中心各捐贈380元。

總結大會上，史穎舞蹈學校及其他個人表演舞蹈。協會也計畫聯合華夏中文學校李文斯頓分校、立石教會、李文斯頓中文學校、李文斯頓高中舉辦網路春晚。

協會董事長沈小樂介紹，協會成立於1970年代，是註冊的非營利機構，宗旨是傳播中國文化、包容多元文化、參與社區活動和維護合法權益。每年主要活動包括慶祝中國傳統節日、夏日野餐聯誼、國殤節社區遊行、捐贈中文書籍給圖書館等。