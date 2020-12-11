費城通過系列法案 疫期保障就業

費城市議會通過多項法案，保障疫期勞工權益。(美聯社)

費城 市議會10日通過一系列法案，保障居民就業 。市議會在疫情 爆發後已通過五項雇員保護法案，並呼籲員工採取行動維權。

非洲裔工人經濟復甦法案包(Black Workers Matter Economic Recovery Package)，旨在保護超過1萬2000名旅遊休閒業雇員，包括酒店房間清潔工、球場食品售貨員等，其中許多為非洲裔婦女。

由市議員金海倫提出的復工權法案(Right to Return)，要求雇主在恢復營業後必須優先聘回因疫情被裁的員工，而不是薪資更低的新雇員。

另一項法案要求機場和球場、酒店、食物商店等如生意易主，必須保留原有的雇員。市議員Kenyatta Johnson和Isaiah Thomas表示，此類商家在疫情期間轉手很頻繁，此舉可保障雇員利益。

大費城酒店協會(Greater Philadelphia Hotel Association)稱該法案毫無必要，因為酒店經理會「按照經驗和多樣性來雇員工」，法案反而增加額外的行政負擔，增加了雇主的時間和人力成本。

市議員Walter P. Lomax Jr.提出的商業透明法案(Transparency In Business Act)，要求所有市政府承包商須提供的雇員族裔資訊。