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佛光會北美聯合佛學會考 心得分享

【新澤西州訊】
兒童組朱沐暉感受到由漫畫中學習的樂趣。(佛光會提供)
兒童組朱沐暉感受到由漫畫中學習的樂趣。(佛光會提供)

慶祝法寶節，國際佛光會整合北美洲資源，線上舉辦系列活動，首度北美洲聯合佛學會考在各承辦協會的用心規劃與協調下，12月6日順利完成線上考試。

考試結束後，紐澤西協會參加者相互分享心路歷程，有「三更燈火五更雞」，因緊張而夜不成眠者，可說是重溫「少年十五二十時」的大學聯考心境；有信心堅定，緊跟著佛光大家庭步調學習的老參；有將《般若心經的生活觀》摘要為筆記，與大家分享者；有克期取証，將觀看iBuddha 及眾法師的《心經》講座視頻的筆記有系統的複習者；有按題庫，從教科書摘錄相關段落，整理為複習講義與大家結緣者；有每日定時定課，閱讀教科書者；有菩提眷屬相互切磋討論，提問並練習解說者。

除了會考準備的點滴，大家還分享自己的心得：發心參加會考，就要全力以赴；難行能行，克服線上考試的各種障礙，學習適應，還可以預防腦部退化；對《心經》及人間佛教的深刻體悟，已然是疫情期間的最大收穫；學習一定要精進，溫故而知新才能融會貫通；一分耕耘，一分收穫，所有努力，功不唐捐；身為佛教徒，不但要學習佛法，還要練習說得出來給人聽；向「凡夫的般若是要具有正見」邁進了一步；昏沈的時候，走出戶外吸一口冷空氣，讓自己清醒繼續努力；準備會考發現自己的不足，「多聞薰習」是座右銘。

參加英文組《佛法真義》論壇的青年們表示，論壇主持人與各組帶領人完善的規劃，雖然是第一次參加，卻能感受到愉悅的討論氣氛，該組討論學習到「苦」是人生不可避免的，重要的是以什麼樣的心態去面對。兒童組準備過程中，孩子們沒有想到教材能讓他們對基督教、佛教等宗教有了認知；親子間能感受到由漫畫中互動學習的樂趣。因為有預習的準備，考試當下孩子們都很有信心。

佛學會考的重點不只是在考試的成績，而是對自我的督促，檢視自己的學習，發現自己的不足，導正目標，繼續邁向成佛之道。(林秀嫺)

紐澤西協會會長童振邦參加北美洲線上聯合佛學會考。(佛光會提供)
紐澤西協會會長童振邦參加北美洲線上聯合佛學會考。(佛光會提供)
紐澤西協會副會長陳圖強參加北美洲線上聯合佛學會考。(佛光會提供)
紐澤西協會副會長陳圖強參加北美洲線上聯合佛學會考。(佛光會提供)
黃美雲克服困難，適應線上考試，參加佛學會考。(佛光會提供)
黃美雲克服困難，適應線上考試，參加佛學會考。(佛光會提供)
紐澤西協會秘書張麗真參加北美洲線上佛聯合佛學會考。(佛光會提供)
紐澤西協會秘書張麗真參加北美洲線上佛聯合佛學會考。(佛光會提供)
兒童組參賽者Dante說，沒有想到教材能讓他認識基督教、佛教等宗教。(佛光會提供...
兒童組參賽者Dante說，沒有想到教材能讓他認識基督教、佛教等宗教。(佛光會提供)
紐澤西協會督導李幸玲研讀《人間佛教-佛陀本懷》。(佛光會提供)
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紐澤西協會理事張大禹與資深幹部連素女準備會考時相互切磋討論，是菩提眷屬。(佛光會...
紐澤西協會理事張大禹與資深幹部連素女準備會考時相互切磋討論，是菩提眷屬。(佛光會提供)
新州佛光山社教組長陳宜文將《般若心經的生活觀》摘要為筆記，與大家分享。(佛光會提...
新州佛光山社教組長陳宜文將《般若心經的生活觀》摘要為筆記，與大家分享。(佛光會提供)

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