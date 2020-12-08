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加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

新州室外聚集限25人 旅客隔離天數縮短

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州戶外群聚人數限制新規上路。(美聯社)
新州戶外群聚人數限制新規上路。(美聯社)

新州7日起室外聚集人數上限降至25人，婚禮、葬禮、禮拜、政治集會規定不變。州府同日調整外州進入新州者建議隔離天數，從原本的14天自我隔離減至10天，如有陰性檢測報告則只需7天。

新州7日公布3573例新增確診，單日17人死亡。6日(周日)新增6046例，再創下疫情爆發以來新高；周六也有5367例，使新州過去七天平均單日新增達到4940例。

州長墨菲指感恩節是否導致疫情大爆發，數據可能會在本周呈現結果。他督促居民積極與「接觸者追蹤」(contact tracing)人員合作，特別是在疫情逐漸升溫之際；目前高達74%確診的受訪者拒絕合作，不透露任何資訊，「這個數據令人無法接受。」

墨菲強調確診追蹤電話至關重要，並重申接觸者追蹤安全無虞，「沒有人會被獵巫，我們的追蹤人員都是與你一樣的新州普通居民；你無需任何擔憂，接觸者追蹤唯一的目的就是保護你和你家人、所在社區的健康與安全。」

新澤西追蹤APP「COVID Alert NJ」：https://covid19.nj.gov/pages/app。

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