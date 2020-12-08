新州退伍軍人之家 再曝有人染新冠亡

門羅公園退伍軍人之家逾百人死亡。(州政府網站)

新州 長期護理機構是第一波新冠疫情 的重災區，門羅公園(Menlo Park)的退伍軍人之家曾有百人染疫死亡。第二波疫情蔓延之際，該機構再次曝出住戶確診死亡，死亡總數升至102人。

新州在門羅公園、藤地市(Vineland)和帕拉姆斯(Paramus)擁有三家州立退伍軍人之家，今年首波疫情期間均爆發大規模感染。聯邦報告指機構對護理人員毫無防護和培訓，對疫情傳播幾無控制，使所有住戶和護理人員都暴露在病毒之下。

據NorthJersey.com報導，門羅公園和帕拉姆斯退伍軍人之家，目前又有超過20名住戶和護理人員確診。州府已向三家機構派出國民兵，每隔48小時為所有員工進行快速檢測。

州長墨菲10月解雇三家退伍軍人之家的總裁，並更換新州軍隊與退伍軍人事務局長；新任命的代理局長為華裔陸軍上校侯麗莎(Lisa J. Hou)。

州參議會此前計畫組建一個兩黨共同組成的委員會，調查政府在疫情期間的表現，並將就失業、長期護理機構、監獄等問題召開聽證會，但因第二波疫情延後。

賓州 州長沃爾夫也下令對兩家退伍軍人之家展開調查，包括一系列新冠染疫死亡以及性騷擾案件等；消息一出，賓州退伍軍人事務局局長Anthony Carrelli於7日宣布退休，引發外界熱議。Carrelli目前未接受採訪。