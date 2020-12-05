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賓州疫情連2日創新高 議會大廈關閉

記者謝哲澍／綜合報導
賓州議會大廈將關閉。(記者謝哲澍/攝影)
賓州議會大廈將關閉。(記者謝哲澍/攝影)

賓州4日報告1萬1763新增病例，連續第二天創疫期新高。由於新冠病例激增，位於哈里斯堡的州議會大廈(Pennsylvania State Capitol)將於7日(周一)起無限期關閉，州長辦公室和議會將繼續運作。

衛生廳單日報告169例新增死亡病例，5071人染疫住院，其中1065人在加護病房(ICU)，使目前全州僅剩的加護床位數量不到700張。州政府及部分醫院已開始著手將普通病房改造為加護病房，以應對激增的需求。

儘管賓州仍舊允許部分學區繼續線下教學，但衛生廳要求校園新冠確診一旦超標立即停課，關閉至少14天。按照標準，500人以下規模的學校，如在兩周內出現五例及以上確診病例，就應該立刻閉校。500至900人，標準為七例；900人以上為11例。

費城市衛生局當日報告1816新增病例，單日28人死亡，死亡總數突破2000人。市長肯尼(Jim Kenney)稱之為又一個「悲劇里程碑」(tragic milestone)，死者中46%住在長期護理機構。

為了幫助餐飲業者，費城市議會周四通過一項法案，禁止房東驅趕因新冠疫情而陷入困境的餐館經營者，並限制拖欠的房租滯納金。

市議會也擬舉行一系列聽證會：議員Allan Domb提出將審查居家避疫令對餐飲業及本市長期預算的影響；議員Curtis Jones Jr.要求就醫院床位短缺及如何應對問題舉行聽證會。

市議員吳勝鎬(David Oh)則提出法案，擬限制費城市長在公共衛生危機期間的應急權力，要求市長發布超過60天與公共衛生相關的限制令，須先得到議會批准。

如果通過，該法案將立即生效，並削弱市長對緊急公共衛生事件的處理權利。但由於月底休會，該法案預計在至少一個月內難以通過。

賓州疫情急速惡化，圖為居民開車環繞棒球場等待檢測。(美聯社)
賓州疫情急速惡化，圖為居民開車環繞棒球場等待檢測。(美聯社)

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