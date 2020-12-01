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費城餐廳禁堂食 市府同意減稅

記者呂賢修╱綜合報導
費城市府同意餐廳業者可因堂食被禁獲得退稅。(美聯社)
費城市府同意餐廳業者可因堂食被禁獲得退稅。(美聯社)

舒緩小商家疫期財務負擔，費城市長肯尼1日宣布延稅、減稅、降低規費等多項措施，指即便市府稅收也受衝擊，仍將盡力提供紓困

市財政局財稅局 (Department of Revenue)1日宣布，商家可修改原先高估的2020年企業營收稅(BIRT)金額，並收到退稅。可聯絡會計師等人員，或使用網上申報https://ework.phila.gov/revenue/，將收到確認信，之後六至八周可收到退款。官員提醒，修改時若申報不實，仍可能被罰款。

市長11月20日下令再次關閉餐廳堂食至明年1月1日，餐廳業者可申報期間受影響室內面積，免除與堂食相關的商業面積使用稅(Use & Occupancy Tax)，但廚房等區域仍應繳交。若已繳交11、12月稅款者，也可要求退稅或抵繳未來稅款。房東若已於店租預收該稅，也應比照處理。

此外，使用市府清潔隊收取垃圾服務的商家，可延繳即將截止的兩次費用，共約500元至明年6月。針對無欠稅商家，市府也同意擬定新的付稅計畫，不需保證金。

網址：https://www.phila.gov/documents/coronavirus-tax-guidance/。電郵：[email protected]

費城1日新增601例，累計6萬7025例，上周平均每日新增確診606例，前一周平均894例；確診率也從10.6％降至9.4％。周二新增九人死亡，累計1985人。衛生局長Thomas Farley指疫數字仍處高點，減緩僅是暫時，感恩節各種旅行、聚會的後遺症尚未顯現。預計12月中開始首波疫苗注射。

費城 退稅 紓困

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