德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦州餐廳協會(Delaware Restaurant Association)週末發佈的數張照片引發廣泛關注，照片顯示Christiana Mall的美食廣場在黑五期間人滿為患，人們就餐時沒戴口罩，也無社交距離可言。州長卡尼(John Carney)隨即宣佈美食廣場(food court)用餐人數不得超過100人。

引發熱議的照片由協會主席Carrie Leishman拍攝，她坦言商場內的景象令人不安，「人們不戴口罩走在店內，美食廣場的桌椅之間也沒有距離。我並不針對商場，只是非常生氣餐廳做了如此多防疫 措施的情況下，大型零售商卻毫無監管。」

該貼文在短時間內就獲得近2000次轉發和近千條留言。除了州政府監管不力、商場未進行防疫措施外，許多人也對於顧客在此環境下坦然用餐非常不解，「這真的是今年的場景嗎？這些人到底知不知道有疫情 ？」

商場總經理Steve Chambliss稱，美食廣場的防疫符合州政府規定。但州長發言人隨後指出，儘管該美食廣場理論上符合州政府30%的人數上限要求，但衛生專家對現場人流量和情況感到擔憂，並將進行相應調整。

德拉瓦與賓州 疫情迅速升溫，德拉瓦上周平均單日新增病例493，比前一周上升15%；賓州上周平均單日新增6794，比前一周上升7%。賓州目前染疫住院人數為4405，過去兩周增加近2000人；衛生廳此前警告加護病床已用逾8成，僅剩不到兩成可用。