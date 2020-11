楊筱瑜製作音樂劇MV 挺性少數群體

楊筱瑜在疫情期間執導音樂劇MV。(楊筱瑜提供)

百老匯 音樂劇導演 兼作曲Thomas Jacobsen和作詞人Mika Kauffman連袂製作的新作「MAXA: The Maddest Woman in the World」,首部音樂短片(MV)日前上線。該MV由新澤西導演楊筱瑜製作,希望幫助性少數群體(LGBT)和團隊受到更多關注與支持。

MAXA剛推出便獲得百老匯的關注,全劇從原創作品,編劇、音樂、主演、伴舞等皆由LGBT擔任。該劇講述法國悲劇演員Paula Maxa的一生,通過複雜的編曲、精妙的敘事手法,展現人性並存的脆弱和閃光。

受疫情 影響,演出籌備年初暫停。幕後主創與楊筱瑜取得聯繫,欲通過全新的方式重啟音樂劇;由曾獲得Obie Award的跨性別音樂劇演員L Morgan Lee出演。

楊筱瑜說,不僅為了支持LGBT,也希望通過電影的手法呈現舞台劇,讓大眾接受和認可。她最終受邀擔任MV的總製片以及後期製作,拍攝場地為位於曼哈頓市中心1859年建造的West Park Presbyterian Church。她表示,該劇經歷疫情和轉型的層層挑戰,相信會以更好的方式在來年與大家見面。

作為華裔青年導演,楊筱瑜曾執導音樂劇「曼城幻想曲」(Another Wonderful Day In Paradise),2014年進入電影行業。MV網址:https://www.maxamusical.com/