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疫情下的黑五 專家：減少店內逗留時間

記者謝哲澍╱新澤西州報導
佳節腳步近，圖為商場聖誕老人也架起隔離板。(美聯社)
佳節腳步近，圖為商場聖誕老人也架起隔離板。(美聯社)

黑色星期五今年籠罩在新冠疫情之下，新州商家正在積極備戰，希望在確保安全的同時也滿足民眾的搶購。出於防疫考慮，衛生專家建議減少在商店內逗留的時間。

美國夢超級購物中心(American Dream megamall and entertainment center)計畫將今年的黑色星期五延長至一整周，從即日起至11月30日，該商場推出希望周(Wish Week)活動，提供折扣驚喜和特殊推銷活動。

商場還在中庭布置了500盆聖誕紅、超過100棵聖誕樹和12個照相亭；滑冰場「The Rink」則布置超過550片雪花，充滿節日氛圍。夢工廠水上樂園(DreamWorks Water Park)、尼克宇宙主題遊樂園(Nickelodeon Universe)也將有不同節日主題活動。

沃爾瑪(Walmart)也宣布黑五折扣將持續數日，且各門店將嚴格遵守防疫規定，因此顧客無需徹夜排隊等候；目標折扣店(Target)則將在感恩節一周在店內和網上都提供相同的黑五折扣。

西東大學(Seton Hall University)傳染病專家Brian Nichols指出，比起顧客，節日季商店員工面臨更大的健康風險，「我去很多商店和藥店看過，收銀員站在擋板後面，但這些擋板之間有充足的縫隙，更不可能隔絕空氣。」

黑色星期五 防疫 黑五

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