疫情惡化…賓州加護病床已用逾8成

疫情惡化，全美加護病床告急。(美聯社)

賓州24日宣布新增6669新冠確診，81死，目前超過3897名患者住院，前一波高峰為5月初的2800人，9月下旬均低於500人。全州近4000張成人加護病床，僅剩不到兩成、約700床可用。新州 當日新增4383例，單日48人死亡，創四個多月來新高。官員指趨勢令人擔憂。

新州近七天平均單日新增4095例，比前一周增14%，比一個月前升223%。染疫住院人數緩慢增長，全州71間醫院共有2785病例；病毒傳播率有所下降，目前保持在1.27，從9月起就一直高於1的安全線。統計顯示，埃塞克斯(Essex)、博根(Bergen)和密德薩斯(Middlesex)三郡為第二波疫情的重災區，而新州南部的新增病例也在飛速增加。

費城 周二新增1077例，累計6萬1780例，確診率11.8％。賓州剩餘可用的加護病床，包括費城及近郊，131床在費城，蒙哥馬利郡52床、徹斯特郡36床、公鹿郡16床、德拉瓦郡13床，一般病床暫無短缺之憂。費城24日有672人住院，上周四為542人，今春高峰有超過1000人。

目前新州確診率為8.65%。州長墨菲表示新州正處於第二波疫情的中心，呼籲放棄感恩節聚餐，「在疫苗到來之前，將面臨最為艱難的2至3個月。」

州眾議員帕隆尼(Frank Pallone Jr.)24日宣布羅格斯大學將獲得380萬元，為非裔、印第安/阿拉斯加、拉美裔社區，以及年長者、孕婦、無家可歸者等提供免費檢測 ；其中少數族裔不包括亞裔。查詢鄰近的檢測點，可上網：https://my.castlighthealth.com/corona-virus-testing-sites/。