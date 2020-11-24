衛生專家：賭場染疫風險大

賭場採取防疫措施，但衛生專家指風險仍偏高。(美聯社)

新州疫情 吃緊，州長墨菲表示暫無計畫關閉賭場，並稱大西洋城賭場管理有序。然而大西洋城日報(Press of Atlantic City)報導稱，賭場重開後超過250名員工確診感染，且衛生專家認為賭場染疫風險較大。

根據報導，大西洋城賭場從7月2日至10月16日期間超過250名員工確診感染，其中60%的感染發生在10月，但當時新州的疫情控制還屬全美最優，第二波疫情還未到來。西東大學(Seton Hall University)傳染病專家Brian Nichols指出，賭場是高風險場所，許多賭客拉下口罩抿一口酒，再拉上口罩與其他人對話，還有許多人的口罩戴法不正確。

羅格斯大學公共衛生學院院長Perry Halkitis說，「賭場和酒吧一樣，人們喝多了就會失控，然後忘記防疫、忘記保持社交距離 、忘記戴口罩。」

目前費城已下令關閉賭場，而大西洋城賭場則需遵守25%的人數上限規定，並在晚10時以後禁止室內餐飲。Halkitis說就算遵守這些規定，室內賭場依然可能是病毒超級傳播的理想場所。菲爾萊狄更斯大學(Fairleigh Dickinson University)公共衛生計畫人員則建議賭客在家透過網路下注。