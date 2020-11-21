葉樂律師淺談移民系列拜登當選後移民政策改革對職業移民及投資移民的影響

根據彭博社、《商業週刊》和《華爾街日報》報道，美國新一屆總統當選人拜登計劃進行全面移民 改革。拜登承諾，撤銷特朗普政府對美國移民政策的幾乎所有調整，將在他的權力範圍內採取措施放鬆合法移民政策，扭轉特朗普限制大多數合法移民管道的政策。其中對華人影響較大的應該是計劃改革H-1B簽證制度，增加每年發放的工作簽證數量，並取消按國別配額的綠卡 上限。

這些移民改革政策和我們去年11月解析過的S.386法案異曲同工。去年S.386法案被眾議院民主黨人通過但在共和黨參議院擱淺。來自伊利諾伊州的民主黨國會印裔議員Raja Krishnamoorthi是S.386的共同發起人之一。他表示：我希望在拜登政府的領導下，這個提案可以作為整個綜合移民改革方案的一部分，最終能夠在使這項立法可以在參議院通過，然後正式簽署成為法律。

值得一提的是新當選的副總統有印度血統的Kamala Harris賀錦麗也是S.386法案的支持者。S.386提案旨在取消職業移民中的國家配額限制（包括EB-5投資移民類別）。提案主要內容包括：1. 取消職業移民綠卡國別限制；2. 解決積存多年的綠卡排期問題。

如果S.386提案最終通過的影響，將對中國 各類職業移民申請人的影響如下：

‧EB-1A/B/C受益：法案通過，無疑對這一類別申請基數遠超別國的印度和中國，是利好消息。

‧EB-2/3受損：法案通過，國別限制即將取消，職業類別簽證按照遞案優先日分配原則，數量眾多的印度EB2/EB3申請人有可能在幾年之內迅速擠占每年有限的綠卡名額，中國EB2/EB3申請人的排期將大大延長， 甚至可能出現數年內沒有中國申請人通過EB2/EB3獲得綠卡的情況。

‧EB-5:受益：提案通過將大大緩解中國EB-5申請人排期等待時間。

雖然特朗普當政期間對各類合法移民和簽證都進行了制裁打壓，但EB-5投資移民始終未受實質性影響。但由於排期進展緩慢，近年來國人的投資移民數量和前幾年相比大大減少。我們預測如果拜登的移民政策得以實施，必將造成EB-2/3中國申請人的排期被印度申請人擠占，綠卡申請之路更為漫長和遙不可及，而EB-5中國申請人不再受國別限制影響，再次成為國人職業移民美國的首選。

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