我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

羅大留學生換匯遇詐騙 美中聯手逮人

記者謝哲澍╱新澤西州報導
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)

新澤西州四名中國留學生通過微信換匯，被歹徒騙取共5000元美金。重慶警方日前在福建抓獲嫌犯薛煒，並帶回重慶歸案，呼籲更多受害者報警。

根據RUTracker公眾號報導，兩名羅格斯大學的中國留學生在換匯時，先後被同一個微信名K的疑似該校中國留學生詐騙。

A學生和K之前有成功換匯的經歷。今年8月A想和K第二次換匯時，後者卻遲遲未給錢，多次聯繫未果，直至9月1日被刪除微信好友。有同樣遭遇的兩人聯繫了羅大國際辦公室和校警，隨後在中國報警。

被騙學生稱，剛開始只有一名學生報警時，警方懷疑是私人財務糾紛。直到這兩名學生聯繫上以後，第二位被騙學生報警時，才引發警方重視，開始跨地區聯合辦案。

嫌犯被捕後，家屬提出全數退還贓款以換取其自由，但羅大受害學生希望提起公訴。嫌犯家屬曾通過特殊管道獲得受害學生的多個手機號，打電話稱已在其社區居住好幾天，並提出見面的要求，但遭到拒絕。

受害者表示，嫌犯咬定是財務糾紛拒不認罪，並態度十分惡劣，家屬也語帶威脅。且由於金額不大，受害學生擔心嫌犯會被從輕處罰，最壞情況下甚至會因證據不足而被無罪釋放，連被騙款項都可能無法追回，因此希望更多人出面指認。

紐新執業律師朱建丞則指出，此騙術在留學圈常見，基本套路就是在朋友圈或微信群中發小額換匯的消息，「微信換匯不少人覺得問題不大，但從法律上來講屬於洗錢，如果涉及金額龐大，一旦被起訴要負法律責任，尤其目前政府嚴管微信。」

受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)
受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)

編輯推薦

中國留學生 微信 新澤西州

上一則

伊州監理站關至12月6日 證件效期延到明年6月1日

下一則

塔城學者康培莊 新書看台灣選舉

延伸閱讀

見義勇為搶救溺水女大生 英國駐重慶總領事爆紅

見義勇為搶救溺水女大生 英國駐重慶總領事爆紅
最強掃地僧！北大保安背1.5萬英文詞彙 能流利對話留學生

最強掃地僧！北大保安背1.5萬英文詞彙 能流利對話留學生
航班染疫恐熔斷 留學生返陸難 延期留美 速改商務╱旅遊簽證

航班染疫恐熔斷 留學生返陸難 延期留美 速改商務╱旅遊簽證
留學生被學校開除莫驚慌 朱&施聯合律師樓幫您保住身分並要求賠償

留學生被學校開除莫驚慌 朱&施聯合律師樓幫您保住身分並要求賠償
陸生入境遭嚴查 沒收電腦

陸生入境遭嚴查 沒收電腦
哈佛留學生上網課「被孤立」 嘆教授不通融課程選擇

哈佛留學生上網課「被孤立」 嘆教授不通融課程選擇

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店