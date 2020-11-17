羅大留學生換匯遇詐騙 美中聯手逮人

受害者與嫌犯的微信記錄。(本人提供)

新澤西州 四名中國留學生 通過微信 換匯，被歹徒騙取共5000元美金。重慶警方日前在福建抓獲嫌犯薛煒，並帶回重慶歸案，呼籲更多受害者報警。

根據RUTracker公眾號報導，兩名羅格斯大學的中國留學生在換匯時，先後被同一個微信名K的疑似該校中國留學生詐騙。

A學生和K之前有成功換匯的經歷。今年8月A想和K第二次換匯時，後者卻遲遲未給錢，多次聯繫未果，直至9月1日被刪除微信好友。有同樣遭遇的兩人聯繫了羅大國際辦公室和校警，隨後在中國報警。

被騙學生稱，剛開始只有一名學生報警時，警方懷疑是私人財務糾紛。直到這兩名學生聯繫上以後，第二位被騙學生報警時，才引發警方重視，開始跨地區聯合辦案。

嫌犯被捕後，家屬提出全數退還贓款以換取其自由，但羅大受害學生希望提起公訴。嫌犯家屬曾通過特殊管道獲得受害學生的多個手機號，打電話稱已在其社區居住好幾天，並提出見面的要求，但遭到拒絕。

受害者表示，嫌犯咬定是財務糾紛拒不認罪，並態度十分惡劣，家屬也語帶威脅。且由於金額不大，受害學生擔心嫌犯會被從輕處罰，最壞情況下甚至會因證據不足而被無罪釋放，連被騙款項都可能無法追回，因此希望更多人出面指認。

紐新執業律師朱建丞則指出，此騙術在留學圈常見，基本套路就是在朋友圈或微信群中發小額換匯的消息，「微信換匯不少人覺得問題不大，但從法律上來講屬於洗錢，如果涉及金額龐大，一旦被起訴要負法律責任，尤其目前政府嚴管微信。」