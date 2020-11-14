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川普辦選後記者會 四季庭園造景暴紅

記者呂賢修╱綜合報導
四季庭園造景公司推出Lawn and OrderT恤。(取自臉書)
四季庭園造景公司推出Lawn and OrderT恤。(取自臉書)

位於東北費城的四季庭園造景公司(Four Seasons Total Landscaping)，近日因川普競選團隊於該處舉辦選後記者會表達拒絕認輸而暴紅，主因一場烏龍，川普團隊原宣布在「四季」舉辦記者會，許多媒體想當然耳以為是費城市區的四季酒店(Four Seasons Hotel)，但沒料到是與成人情趣商店、火葬場相鄰的偏僻場地，還引得四季酒店出面澄清。許多政治熱中者將該記者會畫面，當成選舉勝負的象徵，造景公司成為打卡聖地、購買此歷史事件紀念品之處，商家也希望能趁機發一筆選舉財。

該公司上周先是推出Lawn and OrderT恤、貼紙，為求公平，本周又提供可重複使用的口罩。但很快透過臉書宣布，多數紀念品已缺貨。11月29日將舉辦的「為欺詐而跑」(Fraud Street Run)街跑活動，從該公司跑到位於費城Comcast Center的四季酒店，也因報名人數過多，改為線上進行，跑者可在推特上傳照片。

觀光客持續造訪該地，還有人在門前獻花致意。有人說該處荒蕪，就像川普的結局；也有人表示這是費城新地標，見證一個法西斯政權的崩解。

鄰近的成人商店Fantasy Island業者Bernie D'Angelo則表示，商店臉書官網已有超過7000條留言，如果早知會有這波熱浪，一定會找人設計網站，預訂特殊紀念商品。

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