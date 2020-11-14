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新州校園染疫數有爭議 學區批州長卸責

記者謝哲澍╱新澤西州報導
家長對州府校園疫情數字偏低感到懷疑。(美聯社)
家長對州府校園疫情數字偏低感到懷疑。(美聯社)

新州13日公布3399例新增新冠確診，七天內第五次突破3000大關；單日28人死亡，再次創下五個月新高。衛生廳報告全州51所學校出現校園傳播，導致193名師生染疫，但依然遠低於民間統計。

州長墨菲堅持不會關閉校園，指目前的數據好於預期。衛生專家也同意這一說法，蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera稱，目前沒有證據表明校園是新冠疫情主要的傳播場所之一。新州學區對州政府的說法並不滿意，指州府不想承擔關校責任，試圖將困難的決定交給各個學區。

花園州學校聯盟(Garden State Coalition of Schools)執行主任Betsy Ginsburg說，由於州政府的決定缺失，學委會和學區總監現在需承擔所有責任。

不少華人家長反映接到學區的疫情通知，與州政府的報告存在出入。衛生廳表示這是因為州府對於校園傳播(school outbreaks)的定義更嚴格，必須是在校舍或學校活動染疫的病例，才計入校園傳播；校外染疫者則並不計入。

根據衛生廳報告，出現新增病例的學校包括Bergen、Burlington、Camden、Gloucester、Hudson、Mercer、Monmouth、Ocean、Passaic、Salem、Warren和Sussex，因隱私未公布校名。由於繁瑣的確診追蹤、隔離和其他防疫工作，學區官員預計絕大部分學區將在12月中旬轉為全網課模式。

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