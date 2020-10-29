費城示威變調 進入緊急狀態 國民兵出動

費城警察執法致死案，連日引發示威。(美聯社)

費城 27歲精神異常非洲裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀遭警察 開槍擊 斃，西區連續兩晚發生示威並失控演變成搶劫超市、商家。53警受傷，已逮捕172人，八人遭控襲警、53人盜竊、並有搶劫、縱火等罪。市府周三下令當晚實施宵禁，州長沃爾夫也宣布費城進入緊急狀態，將提供州警、國民兵等資源維護治安。

州長28日表示，近日許多人選擇和平示威，但他們對正義的訴求被趁火打劫的暴徒淹沒，因此提供額外資源保障商家、居民安全。費城檢察官辦公室接手調查案件，將盡快公布現場警察隨身錄像，死者家屬也可調閱。同日，白宮發布聲明，指暴動是民主黨自由派與警方對戰的下場，警察使用致命武力必須調查到底，但應經司法系統而非暴力。

雖然死者家屬多次要求和平，周二晚再度有千人上街頭示威，並演變成打砸搶暴亂。群眾與警方當晚於52街及市場街(Market Street)對峙，失控人群延Aramingo大道入店洗劫，Port Richmond的沃爾瑪超市、Target 超市、Foot Locker鞋店、Burlington、Dollar General等多間大型商店遭殃，超市出口滿是人車，許多人專挑大尺寸電視下手，甚至為搶商品發生扭打。

槍擊事件發生於周一下午，在 6100 block of Locust Street。據警方消息，近月警方已數十次因獲報滋擾事件到死者住處調查，但未透露內容，及警員對當事人病情的瞭解程度。死者妻子指，事發當天曾提醒警察，丈夫有躁鬱症(bipolar)。家人表示，警方當天三次接獲報案到場，知道死者因精神病發作持刀上街。

委任律師Shaka Johnson表示，家人打911要求救護車及醫療人員，但來的卻是警察。警察缺少處理精神病患危機的訓練，手邊唯一武器只有槍支。死者母親表示，她當時多次哀求警員不要開槍，但警察一度於現場嘲笑他們。父親則說，沒有家庭應經歷這一切。據了解，死者妻子懷孕，原訂本周生產。

警方表示，涉案兩名警察並無配備電擊槍，共開了14槍，男子肩膀及胸部中彈，被警車送醫急救，最後不治。兩名警察暫時解除外勤。示威者要求公布涉案警員姓名，市警局長表示將徹查，經評估若不影響警察安全，會公布開槍者姓名。