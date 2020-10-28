新州法案過首關 大學只上網課不必退學費

州參議會高等教育委員會通過法案，大學疫期提供網課者不須退學費。(美聯社)

州參議會高等教育 委員會日前通過一項法案，規定新州 大學如在疫情 期間退還住宿和其他費用，並為學生提供遠程教學，則無需退學費。若最後過關，該法案可追溯至3月9日，將為目前新州多所大學面臨的訴訟提供法律依據。

法案由委員會副主席Vin Gopal提出，指一些大學已盡可能提供與線下課程相似的網上教育，並作出所有應對措施，卻依然遭遇訴訟。目前肯恩(Kean University)、西東(Seton Hall University)和菲爾萊狄更斯(Fairleigh Dickinson University，FDU)等大學都正面臨訴訟。

投下贊成票的民主黨參議員Teresa Ruiz表示，擔憂該法案將剝奪學生獲得補貼和賠償的機會。另一項免除大學對於學生染疫責任的法案，則在眾議會高等教育委員會被擱置。新州正義協會(NJ Association for Justice)主席Edward Capozzi指，第二項法案太過寬泛且危險，要求學生自行承擔責任。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)律師Mark Fleming表示，校方在今年3月按照州長墨菲的抗疫命令轉為線上教學，卻因此面臨訴訟，「我們的線上教學為所有師生、員工打造；更重要的是，法庭抗辯需要高昂費用。」

羅格斯大學(Rutgers University)副校長Stephen Nolan則表示，該校有大批衛生領域員工和研究者參與抗疫工作，「這項法案將保證大學在全力抗疫並面臨財務壓力的時刻，無需分心面對更多法律挑戰。」

新州州立大學協會(New Jersey Association of State Colleges and Universities)也贊同這一說法。新澤西獨立大學協會(Association of Independent Colleges and Universities of New Jersey)副主席David Rousseau說，每一分花費在訴訟上的錢原本都可用於防疫和保證師生安全。