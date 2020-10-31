Equitable Advisors誠聘金融理財顧問選對職業之路，改變命運！

對於大多數人來說，財富積累主要來自於職業收入。因此，一份好的工作不僅可以為個人提供可預見性的收益，還可以為個體帶來價值放大的槓桿效應，從而賦予一個人面對多變人生時的自我掌控力，讓追尋的夢想生活觸手可及。

今年突如其來的新冠疫情 ，打亂了整個社會的經濟秩序，也對不少行業的發展帶來了前所未有的衝擊。在如此風雲詭譎的時局之下，越來越多的個體及家庭開始意識到財富管理的重要性，並開始著手進行財務調整或者新一輪的資產配置。正所謂“金融益百業，理財惠萬家”，這樣的時代大趨勢，無疑為金融理財行業的蓬勃發展創造出一波新機遇，也是金融理財顧問這一職業大展鴻圖的好時機。

對於想要從事金融理財行業的人來說，選對平台與團隊至關重要。堅實的平台提供專業可靠的系統性支持，優秀的團隊則帶來多元化的思維，成為個人成長的助推力。而在眾多金融機構中，Equitable Advisors無疑是您職業生涯發展的好選擇！

作為領先的金融服務供應商，Equitable Advisors通過旗下約5,000名金融專業人士的動態服務網絡，為企業及個人客戶提供人壽保險、金融投資 、退休 計畫、不動產配置、共同基金等“一站式”專業規劃及理財服務，幫助客戶實現其財務目標，創造最大化價值。

在不斷開拓的道路上，Equitable Advisors深知人才是企業發展的重要基石。因此，公司長期致力於構建多元化的職場氛圍，從而讓每位員工都能各展所長、專業卓越，更好地實現自己的職業目標及人生理想。

目前，Equitable Advisors正在誠聘金融理財顧問。公司並將提供下列培養機制：

‧個性化的綜合培訓和發展

‧服務和產品的開放架構

‧專業完備的培訓/教育費用報銷

‧晉升/管理崗位機會

‧長期服務獎勵

一路有你，開創不凡！如果您正在尋找具有挑戰性的機會，歡迎聯絡洽詢。負責人：Ted Chen，電話：732-326-5267，電郵：[email protected]，地址：90 Woodbridge Center Dr., Woodbridge, NJ 07095。