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稅制結構差、法規成本高…新州「商業環境」全美再墊底

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州商業稅制過於複雜，不利企業發展。(美聯社)
新州商業稅制過於複雜，不利企業發展。(美聯社)

非營利組織稅務基金會(Tax Foundation)公布2021年各州商業稅制商業稅制指數(State Business Tax Climate Index)，新州再次全美墊底，不僅負擔極重，而且規定複雜，不利企業發展。

基金會副主席沃爾查克(Jared Walczak)指出，新州稅制在五項評分都得低分，50州內最不具競爭力，從2014年起就連續每年墊底，「這並不是簡單的說新州稅高，而是稅制結構差，法規成本高(compliance costs)，使企業有心無力。」

根據報告，新州各項稅制競爭力均低，包括失業保險稅(unemployment insurance tax)排在全美第31、公司稅第48、消費稅第42、收入稅第50、地產稅則常年墊底。

在州長墨菲提出富人稅後，年收入100萬至500萬元者的稅率，從目前的8.97%提高至10.75%。漲稅後新州富人稅將位居全美第二高，僅次於夏威夷；年收入過50萬者需要交納8.97%的州稅，在全美範圍內同樣遠高於平均水準。

新州近年來大型企業流失嚴重，著名藥廠默克製藥新州裁員，卻在麻州劍橋設立新研究點。近年決定出走的還包括賓士汽車、General Mills等；亞馬遜也無視紐瓦克和新州政府開出的巨額入駐獎勵。

新澤西商業工業聯盟(New Jersey Business and Industry Association)此前報告也顯示，新州商業環境落後紐約、康州、德拉瓦、馬里蘭、麻州、賓州等鄰近地區。

聯盟主席Michele Siekerka認為，新州正在錯誤的方向上前進，而州長墨菲進一步漲稅的計畫，將加劇新州商業環境的惡化，「新州目前有2000億元長期債務，比十年前增加382%，還面臨著養老金、基礎建設、健保系統問題。」

新州 富人稅 麻州

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