野鹿發情期到來 新賓州開車族小心

野鹿發情高峰季節到來，新州駕車者需謹慎。(美聯社)

新賓州等地野鹿發情高峰季節到來，相關單位警告駕駛留意。新州 環保局(DEP)發言人哈吉納(Larry Hajna)指，新州每年與鹿有關的交通事故高達數千起，11月達到頂峰，因為10月下旬至12月中旬是野鹿發情高峰，特別是黎明和黃昏時分，不論是繁忙的高速公路還是僻靜的鄉間小路，野鹿都可能會突然從路邊跳出。

據AAA Mid-Atlantic統計，新州與野鹿相撞事件多發於孟莫斯(Monmouth)、博林頓(Burlington)、桑莫塞(Somerset)、密德薩斯(Middlesex)和海洋郡(Ocean)；在10月至12月期間，平均每25分鐘就會發生一起車禍 。

野生動物保護與管理專案(Wildlife Conservation and Management Program)主管Kathleen Kerwin指出，看到一頭野鹿時，周圍很可能還有更多，因為這個季節野鹿通常成群活動。目前新澤西 約有10萬隻野鹿，成年的野鹿體重可達150磅，與車輛相撞可能造成嚴重後果。

若野鹿突然迎面而來，或相撞已不可避免，駕駛應儘量避免偏轉方向躲避，而是保持方向留在車道內。因爲如果急轉彎躲避野鹿，可能撞上對向車輛或路上其他障礙物，導致更嚴重的車禍。

發生相撞後，應駛到路邊報警，避免下車查看野鹿。Kerwin說，受傷的野生動物一般非常驚恐，近距離查看對駕駛來說有潛在危險。

野生動物管理部門建議，看見野鹿蹤跡則立刻減速，並提防野鹿可能的突然行動；野鹿若停留在路中央，不要繞過行駛，而是等野鹿穿過道路後再前行；見「有鹿經過」(deer crossing)標誌，應放慢車速。