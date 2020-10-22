新州托兒所疫期開銷大增 傳倒閉風

疫情迫使兒童日托機構小班化。(記者謝哲澍／攝影)

新州 兒童日托機構面臨新冠疫情 挑戰，美國 早教研究所(National Institute for Early Education Research)最新報告顯示，日托機構在重開後開銷大幅上升，且面臨生源短缺的情況。參議會教育委員會主席Teresa Ruiz呼籲新州立即行動，否則日托機構關閉將使居民無法重返工作崗位，影響經濟重啟。

報告指，疫情爆發之前，許多日托機構已面臨財政壓力。疫情期間，需要小班化、購買防疫裝備等，機構在1至2歲(toddler)平均每人每周多花費69元；3至4歲(preschool)37元。早教研究所政策專員Karin Garver指出，如果不漲價，新州將有越來越多的日托機構關門。

然而漲價無疑將使新州本就在疫情期間處境艱難的家庭雪上加霜。早教研究所高級主管Steve Barnett認為，最佳的解決方案是提高政府補貼。

目前新州兒童早教補貼專案(New Jersey Child Care Subsidy Program)，給新生兒(infants)每人每周最高補貼241元、1至2歲201元、3至4歲167元。報告建議政府為新生兒每周增加40元補貼，3至4歲需增加63元，才能收支平衡。

全美最大的連鎖日托機構之一Bright Horizons，疫情期間永久關閉了位於東布朗士維克(East Brunswick)、斯波特伍德市(Spotswood)等多個中心。這些位於新州中部的日托中心，也是許多華人家長疫情前最熱門的選擇。

華裔家長朱女士表示，她的孩子從一歲起就在斯波特伍德中心日托，一直到疫情爆發已經三歲多，「因為擔心疫情，日托中心關閉前就不讓孩子去了。本想著等明年疫情好轉，可以送回去；突然就收到永久關閉的電郵，有些不知所措。」但一些家長必須外出上班，和家中有兩個以上孩子的家庭，就不得不緊張聯絡其他日托所，辦理註冊和入學手續。