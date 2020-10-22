貧困學童免費晚餐供應 新州從17名掉至21名

新州低收入家庭學童免費晚餐計畫表現下滑。(美聯社)

食品研究與行動中心(Food Research & Action Center)最新調查顯示，新州低收入 家庭兒童去年嚴重缺乏晚餐供應專案，晚餐供應(supper service)也從此前的全美17位下降至21位。

根據報告，新州嚴重缺乏放學後的餐點供應計畫(after-school programs)，且兒童領到晚餐的比率不斷下降，在疫情 前就降達21%。新州也未達到該中心定下的，為15%符合減價或免費午餐條件的兒童供應晚餐的標準。

新州反饑餓聯盟(New Jersey Anti-Hunger Coalition)主管Adele LaTourette指出，該報告令人擔憂，特別是考慮到疫情爆發後，許多家庭失去收入，「越來越多的新州兒童正在挨餓，必須擴大免費晚餐計畫。」

根據州政府統計，新州2018-19學年共有超過51萬3000學生接受減價或免費午餐，占公校註冊學生的八分之三。食品研究與行動中心統計，新州16%的有孩子的家庭承認在過去一年曾出現缺錢購買食物的情況。

LaTourette表示，農業部在疫情爆發後，已放寬各級政府資助課後點心和晚餐的條件，「新州是全美生活開支最高的州。如果關注新州的兒童撫養費用、住房和生活等開支，你就知道入不敷出、挨餓受凍的人絕非少數。」