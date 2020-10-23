斯翰&斯語 金秋溫暖有度$9.99up本季爆款羊絨圍巾任選！

入秋之後，天氣越來越涼，又到了斯翰&斯語絲巾和圍巾繽紛登場的時候了！

在這個亂穿衣的季節，繫上一條絲巾，不僅保暖還具有很好的裝飾作用，它可謂是秋日裡最百搭的點睛單品。可是眾多選擇又應該如何挑選呢？絲巾/圍巾體現出秋日裡獨有的溫暖與優雅和諧交融，因此它們的顏色和整體造型與季節氛圍都有著直接的聯繫。還有本季爆款羊絨圍巾諸多選擇只要$9.99up任您選哦!

通常的基礎色系就是特別百搭的色系，黑、白、灰、卡其色都列在其中，怎麼搭配也不會翻車。本期斯翰&斯語的Emma特別向大家推薦格子系列，除了純色絲/圍巾，自帶英倫風氣質的格紋圍巾復古又時尚，同樣是秋冬季必備。衣服與格紋圍巾中的某種色彩元素相呼應，就能打造出高級又具層次感的同色系搭配。無論是哪一種格子，都能成為你搭配服裝造型的最好點綴。不僅兼顧你的溫度和風度，還能打造出強大氣場，是秋季衣櫥裡必不可少的單品。一般亮色圍巾搭配相對素色的衣服，這樣才能更好突顯出格子元素的亮點。

除了色彩外，絲巾還可以玩轉出N種不同的繫法。那麼有哪些時尚的戴法？斯翰&斯語與您分享幾個最簡單的基礎繫法: 一，[領帶結系法]，先將絲巾掛在脖子上，然後保持絲巾兩側的長度對等，取右側環繞左側一周，形成一個圈後，再從後方塞到圈中，搭配襯衣很帥氣哦!二，[牛仔結]，將絲巾折成三角形圍繞在脖子上，然後在一側打個鬆散的結， 搭配針織毛衣或加大衛衣都很洋氣呢! 三，[萬年不敗的蝴蝶結]， 至於繫法就不用細細說明瞭，相信每一個人都能繫出自己專屬的蝴蝶結，而且百搭! 四，[繫耳環]可以試試絲巾更大膽的玩法，將絲巾繫在耳環,點睛氣質、時髦出眾(不宜選擇過大的絲巾)。最後一個就是懶人掛脖式，不加思考，不用燒腦，垂直一掛，美出天際線；若能正好掛的一長一短，那麼時尚博主的稱號就妥妥的屬於你了！

走近我，溫暖你，斯翰&斯語服飾金秋令您繫出魅力，圍出風採，暖暖情意，圍所欲圍；交織獨有氣質，時尚高能量。瞭解更多絲巾搭配和繫法歡迎來訪斯翰&斯語服裝店!一週七天營業,週一到週六10am-8pm / 週日12pm-6pm電話：848-391-0702，地址：561 US1 S, Suite C-3,Edison NJ08817(大華99超市旁 )