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MVC新規 新州人無法當場獲取新駕照

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州居民新駕照將通過郵寄的方式寄到家中，增加安全性。(網路圖片)
新州居民新駕照將通過郵寄的方式寄到家中，增加安全性。(網路圖片)

新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)15日通過匿名投票，新州居民未來將無法在辦事處直接拿到新駕照，而是先獲得一張30日的臨時駕照。新駕照則將通過郵寄的方式寄到家中，增加安全性。

據MVC行政長官Sue Fulton指出，此項新規是與美國國土安全部(Department of Homeland Security)合作研究決定，將使新州人的駕照等證件更安全，降低詐騙和身份竊取發生幾率。此舉也將有助於減少辦理業務居民的等待時間。

新州警方曾在今年9月查獲一起盜用身份詐騙案件，9名嫌犯通過盜取和假冒身份證件，在紐約、新澤西、賓州、康州和麻州等地大肆貸款消費130萬元，用於購買汽車和快艇等。

MVC自從重啟後就一直大排長龍，目前就連等待位置都一位難求。20%的辦事處此前因疫情暫時關閉，仍開放的辦事處，則大多在淩晨5時就人滿為患，無法再接待更多用戶前來。Sue Fulton強調目前辦事處依然安全，沒有一名員工是在工作時染疫。

目前停業的辦事處包括：北博根(North Bergen)辦事處將暫停開放至20日；伊藤鎮(Eatontown)證件辦理處暫停開放至24日，路考繼續開放；德蘭克辦事處(Delanco vehicle center)暫停開放至24日；Runnemede vehicle center暫停開放至26日。

駕照 新州 汽車

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