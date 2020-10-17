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日本自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液 助您減輕噁心嘔吐的化放療副作用

紐約訊

當你聽到「化療」的時候，腦海第一時間出現了什麼影像？應該是噁心嘔吐的畫面。化療後的嘔吐分為急性和延遲性兩類，急性嘔吐會在化療後24小時內產生，而延遲性嘔吐則在化療後的2-4天才出現。除了服用止嘔吐藥物外，你可以嘗試食用酸味食物，如：檸檬、山楂片、酸梅等來舒緩噁心嘔吐症狀。此外，你也可以服用酸甜柚子味的自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液來減輕治療副作用。

自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液經過特別研發，調配出適合重症患者口味的保健食品！口味清新，帶酸甜柚子味，能促進患者食慾，改善胃口和味覺。濃縮液可透過口腔中的黏膜細胞，透過 「口腔內擴散作用」的吸收方式，滲透到微血管，再將其帶入體內循環。因此，當你喝下第一口濃縮液時，身體已經開始吸收並發揮作用！對於吞嚥困難、食慾較差、免疫力低、中晚期等人士，公司推薦吸收快且含量高的自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液！自然醣褐藻糖膠AHCC產品包含兩種純度極高的褐藻糖膠精華，更混合日本AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物特製而成。每盒濃縮液有50包，並含有高達65克的高純度褐藻糖膠精華和30克的AHCC。產品通過美國FDA以及USDA的嚴格進口檢驗，保證安全。

1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。另外，褐藻糖膠含豐富的水溶性膳食纖維，能刺激腸胃蠕動，減少有害物質在腸道內停留。服用褐藻糖膠能改善健康，預防細胞出現病變。如果你想達到預防的效益，建議每天攝取１克的褐藻糖膠。如果是重症或化放療的病人，每天需要攝取2-8克的褐藻糖膠。

日本製造的自然醣褐藻醣膠產品，客戶遍佈世界各地，只要你到自然醣官方網站，就可以輕鬆安全購買自然醣褐藻糖膠產品。公司提供免運費到美加、中港台。今天立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，歡迎加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com得到更多優惠詳情。

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