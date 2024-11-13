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廚房清潔用品易生細菌 譚敦慈建議：每2周換1次菜瓜布

NOW健康 陳曉彤／台北報導
（圖／NOW健康）
（圖／NOW健康）

每個廚房清洗槽附近一定都有菜瓜布，或是掛上抹布，「無毒教母」譚敦慈表示，越厚的海綿菜瓜布越容易藏有細菌、黴菌，如果用來清洗碗盤，反而有損健康，建議使用較薄的海綿菜瓜布，或直接用洗碗布。此外，抹布不可披掛在水槽旁，應洗淨後放置在後陽台，通風晾乾。

抹布洗完別掛水槽 放陽台風乾較乾淨

有研究發現，廚房抹布、菜瓜布所內藏的細菌量比馬桶高出數十倍，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海強調，飲食安全首重廚房衛生，曾有研究發現，抹布若2天未清洗，處於溫暖、潮濕環境下，恐孳生6億個細菌，提醒民眾，在廚房清洗抹布後，不應披掛在水槽旁，而應放置在後陽台晾乾。

譚敦慈建議，廚房內應準備2條抹布，1條為擦拭餐桌，1條為流理台擦拭血水，不能混用，如果沾到血水的抹布用來擦拭餐桌，就可能引發食安危機。再者，使用抹布後，務必確實清洗，可加入洗碗精後搓洗乾淨，之後再煮沸，待涼後再擰乾，掛在後陽台上。

抹布、菜瓜布 款式太厚竟易滋生細菌

至於海綿菜瓜布，應選購較薄的款式，以利清洗與晾乾，譚敦慈參加「健康零距離」節目時表示，抹布或海綿菜瓜布愈厚，因為愈容易潮濕，因而愈容易滋生黴菌，危害健康。因此，她個人傾向用薄的菜瓜布，甚至使用洗碗布，較能避免藏汙納垢。

譚敦慈提醒，使用完海綿菜瓜布後，應比照抹布，清洗乾淨，最忌食物殘渣殘留在菜瓜布上。如果菜瓜布上出現黑點，就代表發霉，必須更換，她平均每兩個星期就會更換1片海綿菜瓜布，以維飲食安全。

近年來，所謂「科技海綿」成了廚房新寵兒，顏宗海提醒，科技海綿成分與美耐皿類似，含有甲醛、三聚氰胺等集合物，不建議用來清洗蔬果，或是用來清潔食品容器，擔心溶出三聚氰胺，長久下來，可能增加腎結石風險。


# 首圖來源／Freepik

NOW健康

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